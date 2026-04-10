Un viaje al fondo del mar a través del pasillo del comedor del colegio Bernardo Gurdiel de Grado: "Es una pasadísima"
Personal de cocina y cuidadoras realizan una intervención artística "impresionante", que "es reflejo de un compromiso excepcional y de una implicación que va mucho más allá de sus funciones habituales"
"Es una pasadísima". Así describe el director del colegio público Bernardo Gurdiel de Grado, Marco González, el mural que han estrenado en el pasillo del comedor con la vuelta de las vacaciones. El espacio se ha transformado "en un auténtico viaje al fondo del mar" con decoraciones hechas en fieltro. Una intervención artística que ha sido realizada por el personal de cocina y cuidadoras de la comedor escolar: "Sin duda, un ejemplo inspirador de cómo el trabajo en equipo y la creatividad pueden generar espacios llenos de vida", agradece González en nombre de todo el centro.
El mural está realizado por completo con telas de fieltro, tiene preciosos detalles y muestra, entre otros, peces de colores, un faro que guía las embarcaciones del mar, un barco hundido o un explorador. Todos los elementos, inspirados en el ecosistema marino, han sido diseñados y colocados con delicadeza y mimo para "dejar volar la imaginación" en el colegio moscón.
Los autores de la obra artística por la que pasarán a diario los escolares camino del almuerzo han sido los trabajadores de cocina, Xandru González y Aitana Villalba, y las cuidadoras del comedor, Mari Menéndez, María Arango, Verónica Osendi, María Pérez. "El trabajo realizado es reflejo de un compromiso excepcional y de una implicación que va mucho más allá de sus funciones habituales".
Asimismo destacan que esta intervención artística en el Gurdiel dignifica el espacio y demuestra una implicación "extraordinaria con la vida del colegio" por parte de los autores. Por ello, agradecen públicamente la iniciativa que "demuestra que con ilusión y esfuerzo es posible transformar el entorno y hacerlo más acogedor para todos".
El resultado ha sido "impresionante", afirma González, quien señala que el nuevo mural marino que lleva al comedor es una experiencia visual enriquecedora para todo el alumnado y el personal del centro por su "alegría y calidez".
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