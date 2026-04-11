La huerta espléndida de Grado protagoniza el cartel de la Primera Flor, que homenajea al mercado moscón

La artista moscona Lara Vega firma el diseño del cartel promocional de la Primera Flor, Certamen de la Faba Asturiana IGP y Productos Afines, celebración de Grado declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. La composición, protagonizada por los productos de la huerta, los típicos toldos de los mercadones en los puestos y una imponente capilla de Los Dolores al fondo, se adereza con flores en delicada caída que representan la primavera y son símbolo de este festejo emblemático de la villa. La escena, de alegre colorido, es un homenaje al mercado, el más antiguo de Asturias, y a sus orígenes medievales.

"Me inspiré en el bullicio del mercado tradicional de la Primera Flor, el Mercadón, el mercado semanal y el Certamen de la Faba Asturiana IGP, integrando la capilla como icónico punto de encuentro de mercaderes en la villa", señala la autora, licenciada en Bellas Artes y profesora en la Escuela Superior de Arte del Principado, colaboradora habitual de colectivos de Grado, para los que ha hecho cartelerías o portadas de portfolios, entre otras creaciones que lucen en espacios como centros educativos.

Esta propuesta para las fiestas es una composición que "sitúa la silueta de la capilla de Los Dolores al fondo, un lugar clave donde se reunían vendedores y compradores durante esas ferias primigenias", detalla Vega. "Alrededor, se despliegan puestos rebosantes de hortalizas de la primera flor, fabes asturianas, queso Afuega’l Pitu y productos de huerta, conectando el mercado semanal con el espíritu del Mercadón actual", añade.

Acuarela y vectorización

El trabajo original está pintado "en acuarela para evocar un toque clásico, con texturas suaves, resaltando colores vivos: verdes intensos de las hortalizas, rojos y amarillos de frutas tempranas, y ocres de las fachadas, destacando el frescor primaveral". Posteriormente, fue "vectorizado en programas de diseño, se optimizó la nitidez y saturación para una reproducción gráfica", precisa la artista.

La villa moscona celebra las fiestas de la Primera Flor desde este viernes y hasta el próximo domingo, día grande. Hoy, sábado, comenzarán las actividades a primera hora de la mañana con la Feria Ganadera de la Primera Flor en el recinto ferial destinada a ejemplares de equino, ovino, caprino y porcino. A las 12.00 horas tendrá lugar una visita guiada gratuita al casco histórico y la arquitectura indiana de la villa moscona. Por la tarde, en el parque San Antonio habrá talleres infantiles e hinchables que culminarán con la actuación del "Show de Susana".

También durante la tarde será el XI Trofeo Santiago y Santa Ana de la Escuela de Ciclismo "Santi Pérez" y la entrega del premio de la Asociación "La Flor de Grau", a las 19.00 horas, en la capilla de Los Dolores. Además, la Asociación Valentín Andrés organiza un concierto con el Coro de Las Regueras, a las 19.00 horas en el Auditorio. La primera verbena cerrará la fiesta el sábado, con la orquesta Pasito Show en la plaza General Ponte a partir de las 22.00 horas.

Programa del domingo

El domingo hay mercado tradicional, Mercadón de primavera en Manuel Pedregal y la venta de los productores de Faba Asturiana IGP en la plaza del Ayuntamiento. En la cita se ofrecerá una degustación popular de fabada, a las 12.00 horas, amenizada por el concierto de Nel Villanueva y un grupo de baile y pandereta.

Por el centro de la villa tocarán la Banda de Gaitas Conceyu Grau y la Agrupación Folclórica "Prau Llerón". Estarán también los integrantes de La Flor de Grau. A las 14.00 horas está prevista la entrega de premios del Certamen de la Faba Asturiana IGP en la plaza del Ayuntamiento.

A partir de las 15.00 horas "Los Collainos" amenizarán el vermú por las calles de la villa. La orquesta Tekila será la guinda a las celebraciones de este año con verbena en la plaza General Ponte a partir de las 21.30 horas.