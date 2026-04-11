Lisardo Lombardía, premio "La Flor de Grau": "Llégame al fondo del coral"

"Lo primero ye agradecer esti reconocimientu que me facéis. Llégame al fondo del coral porque remanez d’una asociación que cuida la cultural del país, qu´afita la importancia de nuesa identidá como pueblu, que cultiva la llingua y la esencia de los raigaños pa construyir colos preseos de güei el camín del futuru", afirmó Lisardo Lombardía, gran embajador de la cultura asturiana, al recoger el premio "La Flor de Grau", que le concedió la asociación de folclore del mismo nombre. El acto tuvo lugar en la capilla de Los Dolores.

Fue un a ceremonia muy emotiva, con la capilla llena de público para asistir a la entrega del galardón , que le ha sido otorgado como "figura que cumple con todos los valores del premio y de manera más que notable", destacó la vicepresidenta de la entidad, Desirée Fernández, quien dio la bienvenida a los asistentes.

"Este premio reconoce a aquellos que preservan, cuidan y promocionan la cultura y el folclore asturiano", destacó la presidenta de "La Flor de Grau", Marta Canteli, quien puso el foco de atención en "la protección y difusión de la cultura asturiana dentro y fuera de Asturias" que ha realizado Lombardía, quien, entre otras muchas cosas, es gestor cultural y exdirector del Festival Intercéltico de Lorient, con una destacada trayectoria en defensa de las tradiciones y la cultura asturiana y numerosos galardones.

"En comuña"

En este sentido, Canteli repasó algunos de los hitos de Lombardía en su trayectoria cultural y le mostró la "gratitud de todos por abrir caminos, tender puentes y hacer crecer lo nuestro". También el homenajeado destacó la labor de "La Flor de Grau" que "en comuña interxeneracional trabaya con procuru y eficacia pa qu´el nuesu país siga teniendo nome propiu nun mundu esprecetáu y en cambiu permanente, triando da cuando un camín a denguna parte".

El premio consistió en una escultura de Woodic. En el acto hubo también otras intervenciones, así como actuaciones musicales que hicieron de la entrega del premio un concierto. Estuvieron Ainhoa García García, la Banda de Gaitas Teixo-Manolo Quirós, Celia González Baschwitz, Ignaciu Llope, Mari Luz Cristóbal Caunedo, Marina Carbajosa, el taller "Lolo Cornellana", Xuan Fernández Piloñeta y "La Flor de Grau".

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Lombardía recibió el premio bajo un gran aplauso y dejó un consejo en su discurso. "Lloñe del adanismu y la posverdá d´estos tiempos fatos, la tradición creativa y dinámica ye garantía de pervivencia y evolución de una cultura y un país".