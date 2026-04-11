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Pedaladas en vísperas de la Primera Flor: un centenar de ciclistas junior compiten en Grado en el Trofeo Santiago y Santa Ana

La plaza de La Blanca fue el punto de salida y meta de la prueba, que contó con la participación de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los jóvenes deportistas

Un centenar de corredores junior disputan el Trofeo Santiago y Santa Ana en la Primera Flor de Grado

Un centenar de corredores junior disputan el Trofeo Santiago y Santa Ana en la Primera Flor de Grado

Sara Arias

Sara Arias

Grado

La tarde de la víspera de la Primera Flor comenzó este sábado con deporte en Grado. Un centenar de ciclistas de la categoría junior de diez equipos disputaron el Trofeo Santiago y Santa Ana que organiza la Escuela de Ciclismo Santi Pérez de Grado.

La salida del Trofeo Santiago y Santa Ana de ciclismo en Grado, en imágenes

La salida del Trofeo Santiago y Santa Ana de ciclismo en Grado, en imágenes

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La salida del Trofeo Santiago y Santa Ana de ciclismo en Grado, en imágenes / Sara Arias

La prueba partió de la plaza de La Blanca, donde se ubicaron todos los coches de los equipos, así como los motoristas del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil que acompañaron a los jóvenes deportistas para que todo marchase con la máxima seguridad.

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El grupo de corredores se situó en la carretera general para dar comienzo a la carrera con una salida neutralizada hasta pasar la localidad de Castañeo, debido a las obras que hay en la carretera.

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