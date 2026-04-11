La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila

La Primera Flor de Grado prevé dos grandes verbenas para rematar las jornadas festivas. Así, esta noche de sábado, la plaza General Ponte acogerá el espectáculo de Pasito Show, a las 22.00 horas, y de domingo será el turno de Tekila, con la que se prevé un final de fiesta apoteósico en la villa moscona.

La música es parte principal del programa impulsado por el Ayuntamiento de Grado. Esta noche, víspera de la Primera Flor, se espera gran ambiente en la plaza General Ponte para bailar al ritmo de Pasito Show, que ofrece dos pases.

El domingo de la Flor, la orquesta Tekila que tanto gusta en la villa moscona, será la encargada de poner el broche de oro a la celebración. De esta forma, a partir de las 20.00 horas habrá animación musical con un DJ para dar el paso, a las 21.30 horas, a Tekila con un pase único.

Noticias relacionadas

Tampoco faltará la música este domingo en los mercados de la Primera Flor, que serán amenizados por la Banda de Gaitas Conceyu Grau y los grupos folclóricos "Prau Llerón" y "La Flor de Grau". También el grupo Los Collainos tomarán las plazas del casco histórico para poner la nota musical a la tarde La Flor.