La superfabada de Grado para la Primera Flor: el Ayuntamiento repartirá 700 raciones este domingo en la plaza del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Grado repartirá 700 raciones de fabada este domingo en la fiesta de la Primera Flor. Tras las largas colas de la degustación popular el año pasado, en la que se ofrecieron medio millar de platos, la concejalía de Turismo ha optado por aumentar la cantidad para que nadie se quede sin probar la receta regional por excelencia. Será en el marco del mercado con los ocho productores de Faba Asturiana IGP que venderán su producto en la plaza del Ayuntamiento.

"Fue un éxito y este año queríamos superar el número, por lo que pasamos de 500 a 700 raciones de fabada, cada una con su trozo de chorizo, morcilla y tocino individual", precisa la edil de Turismo, Lorena Cabo. Las legumbres las han comprado al Consejo Regulador de Faba Asturiana IGP.

La fabada será elaborada por el restaurante Pimienta y Clavo al modo tradicional y todos los participantes degustarán este delicioso potaje en una cazuela de barro que se llevarán como obsequio. Cada cuenco incluye una serigrafía en recuerdo del Certamen de Faba Asturiana IGP que acoge la villa moscona y cuyos ganadores se anunciarán a las 14.00 horas, en el mercado especializado en esta legumbre.

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La degustación popular de fabada en Grado será a partir de las 12.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento. Una oportunidad para probar la verdadera Faba Asturiana en su receta más tradicional. Además, la cita estará amenizada por la música de Nel Villanueva, desde las 11.30 horas. También pasarán por allí la Banda de Gaitas Conceyu de Grau y los grupos folclóricos "Prau Llerón" y "La Flor de Grau".