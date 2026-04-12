La Primera Flor desborda Grado en un domingo de fabes, música y gentío

Primera Flor de Grado multitudinaria, con llenazo de público y buenas ventas durante toda la jornada en una cita que hizo este domingo de la capital moscona un hervidero de gente. Así se vivió la mañana entre puestos de fabes, embutidos, conservas, panes, dulces y salados a lo largo y ancho de la localidad, del Mercadón del Parque de Arriba a las calles del centro y la plaza ante el Ayuntamiento, donde se despacharon cerca de 700 cazuelas de fabes acogidas a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) con su compango para una pitanza gratuita multitudinaria.

«Están buenísimas y nos las encontramos casi de casualidad; vinimos de Valencia para la carrera del Frixuelu de Agones este sábado en Pravia, y no quisimos perder la oportunidad de conocer Grado», señalaba el grupo de amigos compuesto por Emilio Mulet, Eduardo Estellés, Juan Carlos Molina, Sergio Herranz y Raúl Villanueva, tras guardar cola pacientemente con su cazoleta de barro a rebosar de faba asturiana, bien surtida de compango.

Ramón Benito, de Gijón, también esperó un rato para hacerse con una ración porque «ya vine el año pasado y la verdad es que están tan buenas que, como podía volver, no dudé en repetir», afirmaba entre bocado y bocado.

Escaparate

Probaron asimismo la fabada los representantes políticos presentes en Grado. «Estamos muy satisfechos, la gente respondió muy bien a pesar de que no daban demasiado buen tiempo», señalaba el alcalde, José Luis Trabanco, acompañado por el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos; la directora general de Desarrollo Rural, Begoña López y los alcaldes de Salas, Sergio Hidalgo, y Yernes y Tameza, María Díaz. «Estamos en el mejor lugar para mostrar las bondades de nuestra faba en una temporada en la que queda de manifiesto la gran calidad de la producción de este año», destacó por su parte Marcos, en ronda por los puestos de venta.

Así fue la Primera Flor de Grado, con lleno de público / L. P.

Los productores también se mostraron satisfechos con la venta, porque «es faba muy buena aunque la cosecha haya sido más escasa que en otras ocasiones», indicaba Celia Vallina, de Siero, en su puesto, con verdinas y fabes de la granja a la venta a 15 y 16,50 euros el kilo respectivamente. Junto a ella Álex García, también de la localidad sierense de San Miguel de la Barreda, pronosticaba una buena mañana porque «la faba de este año es muy buena y la gente lo sabe».

Mejores productores

Tan buena que, como señaló la edil de Festejos y Mercados, Lorena Cabo, en la entrega a los mejores productores de faba IGP, «el jurado lo ha tenido muy difícil». Finalmente el primer premio fue para Isabel Rubio de la Finca El Ribeiro de Soto de Luiña. Habló la agricultora del «gran esfuerzo» que supone el cultivo de un buen producto y garantizó que «seguiremos plantando», pese a lo laborioso del proceso.

El segundo premio fue para Ana María Sánchez, de Casa Ramón de Carroceiro en Peñaullán (Pravia), y el tercer puesto se quedó en casa, en manos de Roberto Suárez, productor de Grado.

La plaza del Ayuntamiento fue uno de los puntos de más afluencia para hacerse con las legumbres animado por la música y los bailes de «Muyeres por Grau», pero en toda la villa moscona no quedó sitio libre en las terrazas ni puesto lleno de público durante toda la mañana. Incluso Tráfico advertía a primera hora de la posibilidad de atascos a la entrada a la localidad desde Peñaflor.

La marea humana se movió por todo el centro y el Mercadón de productos agroalimentarios, con vendedores llegados de puntos tan lejanos como Jaén. «Ya estuve el año pasado y salió bien, así que decidí regresar, la gente me recuerda y vienen a tiro fijo», señalaba Florencio Aguilera entre garrafas y botellas de aceite andaluz de la mejor calidad. Otros, como Nacho Valdés, de Teverga, pregonaban las bondades de sus bebidas elaboradas a base de savia de abedul: «es rico en manganeso, potasio, selenio y antioxidantes muy potentes», explicaba al público, con sabores sorprendentes desde el café hasta la cúrcuma o el arándano y la manzana de sidra dulce.

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