La Primera Flor ilumina Grado con un arco y un anuncio: el mercado tradicional también aspira a ser Bien de Interés Cultural (BIC)

La gran fiesta de la primavera se ilumina en Grado. El Mercadón de la Primera Flor estrena un arco decorativo a la entrada del parque de Arriba para dar la bienvenida este domingo a todos los visitantes y vecinos. Y la celebración llega con una novedad bajo el brazo, la concejala de Turismo, Lorena Cabo, anuncia que están tramitando la petición para declarar al mercado tradicional moscón, de origen medieval, como Bien de Interés Cultural (BIC).

"Desde la concejalía de Turismo vemos muy positivo que la Primera Flor fuese reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional con todo lo que ello supone y seguimos trabajando y es nuestro próximo objetivo que el mercado sea un Bien de Interés Cultural (BIC) para poner en valor lo nuestro", afirma Cabo.

Este domingo de la Primera Flor se esperan miles de visitantes en la villa moscona, en la que habrá mercados simultáneos y todo el comercio local abierto. Todo ello amenizado por la Banda de Gaitas Conceyu Grau, el grupo folclórico "Prau Llerón" y "La Flor de Grau", que ofrecerá además un taller de baile y pandereta. Además, habrá compraventa de ganado ovino, equino, caprino y porcino en el recinto ferial.

Así, al mercado dominical tradicional se suma el Mercadón de la Primera Flor en el parque de Arriba, donde habrá productos agroalimentarios y artesanía; y el mercado con los ocho productores de Faba Asturiana IGP que participan en el certamen para elegir la mejor legumbre de Asturias, que estarán ubicados en la plaza del Ayuntamiento.

Los ganadores se darán a conocer a las 14.00 horas. Si bien, antes, el espacio dedicado a la Faba Asturiana contará con animación musical a cargo de Nel Villanueva, desde las 11.30 horas; y a partir de las 12.00 horas habrá una degustación popular de platos con faba Asturiana IGP. Además, para animar el tradicional vermú de La Flor, el grupo Los Collainos tocará en itinerancia por las plazas del casco histórico, donde se concentran los establecimientos hosteleros.

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"Les esperamos con los brazos abiertos, los visitantes que no marchen del pueblo y alarguen la estancia porque va a estar Tekila en un fin de fiesta que esperamos espectacular", señala la concejala de Turismo. De hecho, ha habido un cambio en el programa de la verbena. La orquesta asturiana comenzará su show a las 21.30 horas en la plaza General Ponte con un pase único "del tirón", pero desde las 20.00 horas habrá ambientación con DJ.