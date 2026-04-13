"Las guardianas del color y el sonido", el libro artístico coeducativo de la Escuela La Mata: así se desarrolló un proyecto reconocido por su innovación docente

"Las guardianas del color y el sonido" es el título del libro artístico coeducativo elaborado en la Escuela La Mata, el último centro rural que se mantiene abierto en el municipio. Se presentará el próximo 23 de abril, en el Auditorio de Grado (Centro Cultural), coincidiendo con el Día del Libro, en un acto para compartir "un encuentro donde la lectura, el arte, la igualdad y el respeto a la infancia se dan la mano". Se espera la presencia de representantes institucionales, entre ellos la consejera de Educación, Eva Ledo.

El proyecto que ha dado lugar a la elaboración del libro parte de la iniciativa “Mujeres que iluminan y armonizan la Edad Media: Ende y Hildegarda”, por el que este colegio ya había sido reconocido como uno de los centros pioneros en Asturias en la promoción de la igualdad en el ámbito educativo durante el primer trimestre del curso 2025/2026. Además, ahora, la Escuela La Mata acaba de ser seleccionada en la actual edición de los Reconocimientos a la Innovación Docente que convoca la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo en colaboración con la consejería de Educación.

Esta escuela, que es un referente en calidad educativa y dirige María Alonso, ha desarrollado a lo largo del primer trimestre diversos talleres coeducativos relacionados con la Edad Media, la música y el arte, actividades que forman parte de la programación anual del curso, cuyo hilo conductor se articula en torno a esa etapa histórica, al mercado de Grado y al reciclaje como tema transversal.

Edad Media, mercado y ríos del entorno

La planificación del curso está estructurada por trimestres. Durante el primero, el trabajo se centró en la Edad Media y en los ríos del entorno, en el segundo, el eje es el mercado de Grado y en el tercero el mar trimestre. A lo largo de todo el curso, "el reciclaje se trabaja de forma transversal, analizando la generación de residuos y su impacto en el medio natural", explican desde la escuela.

El mercado, con sus orígenes en la Edad Media, sirvió como punto de partida para reflexionar sobre la producción de residuos. A partir de esta idea, y enlazándolo con el Carnaval, se trabajó cómo estos residuos influyen directamente en el entorno, especialmente en los ríos y el mar. Y dentro de todo este marco, "surgió la idea de realizar unos talleres coeducativos que resultaran motivadores para el alumnado". Así, "se decidió investigar sobre dos mujeres relevantes de la Edad Media, lo que marcó el inicio del proyecto". y "en una sesión semanal de Lengua, el alumnado indagó sobre la época medieval y la figura de estas dos mujeres", explica la directora.

Escritura y técnicas artísticas

Paralelamente, en los talleres se trabajó el origen de los libros y su proceso de creación, incluso los distintos tipos de papel y tinta, la escritura con pluma, el uso de diferentes técnicas de dibujo, la continuación de historias a partir de frases e hipótesis, así como técnicas artísticas como la serigrafía, la pintura y la costura para la encuadernación. "Fruto de todo este trabajo nació un Libro Artístico, creado de manera colectiva", señala María Alonso, a cargo del centro desde 2024.

Menciona Alonso otras actividades que ha habido en los últimos meses en relación a esta iniciativa, como la desarrollada como cierre del primer trimestre, y coincidiendo con la función de Navidad, cuando "se decidió representar una obra de teatro ambientada en la Edad Media, centrada en las figuras de Ende y Hildegarda, con el libro como elemento protagonista". La representación se completó con varias canciones que, "en lugar de ser las tradicionales navideñas, se adaptaron al tema trabajado durante el trimestre, reforzando la coherencia del proyecto".

Durante el segundo trimestre, el trabajo continuó con la concreción y finalización del libro, "profundizando en los textos, los dibujos, la pintura y la encuadernación, consolidando así todo el proceso creativo iniciado en el primer trimestre", concluye la directora de la Escuela La Mata.