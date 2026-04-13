El Mosconia reacciona en el momento oportuno y tiene a tiro asegurar el play-off de ascenso en las últimas cuatro jornadas
El conjunto del Marqués de Vega Anzo vence al San Martín a domicilio y acaba con una mala dinámica de tres derrotas seguidas
El Club Deportivo Mosconia puso fin a su mala racha, tras tres derrotas consecutivas, y con su victoria por 0-1 en su visita al San Martín en Sotrondio encarrila su participación en el play-off de ascenso a Segunda RFEF. El conjunto moscón, con un gol de Sergio Ríos, vio además como la jornada le salía redonda, y aumentaba así su renta con respecto a su perseguidor de tres a cinco puntos, al empatar L’Entregu en su visita al Avilés Stadium
El club del Marqués de la Vega Anzo suma 51 puntos, a falta de cuatro jornadas para el final de Liga, por los 46 del conjunto de L’Entregu, y los 42 del San Martín, que ya se queda casi sin opciones del alcanzar al Mosconia.
Lo positivo para el conjunto de Grado es que aventaja ahora en la recta final a L’Entregu en cinco puntos y le tiene ganado además el golaverage.
Los números indican que el Mosconia, en caso de que L’Entregu lo gane todo, podría perder un partido y empatar otro, para meterse en el play-off. Y si el conjunto de la cuenca del Nalón no lo gana todo pues hasta bastaría con incluso menos puntos.
Los partidos de Mosconia y L'Entregu
El calendario final de Liga determina que el Mosconia jugará este domingo en casa contra el Lenense a las 18.00 horas, visitará al Praviano la semana siguiente, recibirá en la penúltima jornada en Grado al Gijon Industrial y acabará la Liga en el campo del Navarro. Partidos, a priori asequibles, ante equipos de la zona media y baja de la clasificación en Tercera RFEF.
Algo más complicado parece el final de competición para L’Entregu, su perseguidor, que jugará en casa contra el Covadonga este sábado a las 18.00 horas, equipo que apura sus opciones de pelear por el título y ascenso directo, visitará después al San Martín en el derbi del concejo, recibirá después en el Nuevo Nalón al Lenense, y acabará la Liga en el campo del Praviano
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