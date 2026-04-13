El Parque de la Memoria de Grado acoge un acto para conmemorar el aniversario de la proclamación de la II República

El Parque de la Memoria de Grado es este martes, 14 de abril, escenario de un acto para conmemorar el 95.º aniversario de la proclamación de la II República Española. La cita está organizada de forma conjunta por la Asociación Memorialista de Grado Alcalde Carlos Barredo y la Asociación de Memoria Democrática de Grado.

"El homenaje tiene como objetivo reivindicar la vigencia de los valores republicanos —libertad, igualdad y solidaridad— como pilares y antecedente legítimo de nuestra democracia actual", destacan los organizadores.

Asimismo, el acto, a las 19.00 horas, servirá para poner en valor la trayectoria de personalidades mosconas de proyección regional y nacional que encarnaron estos ideales, como Manuel Pedregal, Indalecio Corujedo, Valentín Andrés, Carlos Barredo o las maestras Aurora, Josefina y Clara Álvarez Suárez.

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"Desde la organización se invita a toda la ciudadanía a participar en este encuentro de asistencia libre, que busca mantener viva la memoria democrática del concejo a través del ideario republicano de respeto a los derechos humanos, soberanía popular y democracia pluralista y representativa", inciden los promotores.