Satisfacción en Grado por la Primera Flor: "Ha sido un gran éxito con mucho trabajo detrás"

La edil de Festejos y Mercados de Grado, Lorena Cabo, valoró de forma “muy positiva” el desarrollo de la Primera Flor, celebrada este domingo en la villa moscona, destacando tanto la afluencia de público como el volumen de ventas en una jornada marcada por un inesperado buen tiempo hasta mediodía.

Cabo destaca cómo estas bondades meteorológicas a la hora del mercado favorecieron que numerosos visitantes se acercasen al concejo para disfrutar de la amplia oferta de puestos, con alrededor de 600 propuestas. “La gente respondió muy bien y eso se notó en el ambiente y en la actividad comercial”, señaló, incidiendo en que el evento “estuvo animado en cada rincón, en cada plaza y en cada calle”.

La concejala también puso en valor el cierre festivo de la jornada, con ambiente en la plaza del mercado y en la plaza General Ponte, que contribuyó a redondear “un fin de fiesta muy positivo”.

Lleno absoluto

A estas valoraciones se suman los datos recogidos durante la jornada, que confirman el éxito de la cita. La Primera Flor de Grado registró un lleno absoluto y convirtió la localidad en un auténtico hervidero de gente durante toda la mañana. Los puestos de fabes, embutidos, conservas, panes y dulces se repartieron desde el Mercadón del Parque de Arriba hasta el centro urbano y la plaza del Ayuntamiento, uno de los puntos neurálgicos del evento.

Ambiente en el Mercadón del Parque de Arriba / Luján Palacios

En este espacio se repartieron cerca de 700 raciones de fabes con Indicación Geográfica Protegida (IGP), acompañadas de compango, en una degustación gratuita que congregó a largas colas de asistentes. Los visitantes destacaron la calidad del producto, mientras que muchos repetían experiencia tras ediciones anteriores.

Los productores también mostraron su satisfacción por las ventas, a pesar de una cosecha más limitada que en otras campañas, destacando la buena acogida de una faba “de gran calidad” este año.

Otro de los aspectos señalados por Cabo fue el certamen de la faba, en el que, según indicó, el jurado lo tuvo “muy difícil” por el alto nivel de las muestras presentadas. La edil destacó especialmente que el segundo y tercer premio recayeran en productores locales, lo que refuerza el peso del sector en el concejo.

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En conjunto, desde el Ayuntamiento se pone el acento en el “mucho trabajo” previo que ha permitido consolidar una cita que tendrá su continuidad con la Segunda Flor y el Mercadón de Primavera, los días 23 y 24 de mayo.