Las asociaciones memorialistas de Grado reivindican los valores republicanos en la celebración del 14 de abril
El acto tuvo lugar en el Parque de la Memoria de la capital moscona
Las asociaciones memorialistas del concejo celebraron este martes por la tarde en Grado un acto unitario para recordar la proclamación de la II República Española y reivindicar la memoria democrática local.
El homenaje tuvo lugar a las 19.00 horas en el Parque de la Memoria, organizado de forma conjunta por la Asociación Memorialista de Grado “Alcalde Carlos Barredo” y la Asociación de Memoria Democrática de Grado. La convocatoria, abierta al público, reunió a vecinos y representantes vinculados al movimiento memorialista del concejo. Estuvo presente el alcalde, José Luis Trabanco.
Durante el acto, las entidades organizadoras pusieron el acento en la vigencia de los valores republicanos —libertad, igualdad y solidaridad— como referencia de la democracia actual y como parte del legado político e institucional del país.
La jornada sirvió también para recordar a varias personalidades relacionadas con ese ideario, entre ellas Manuel Pedregal, Indalecio Corujedo, Valentín Andrés, Carlos Barredo y las maestras Aurora, Josefina y Clara Álvarez Suárez.
Desde la organización se insistió en la necesidad de preservar la memoria democrática en el concejo y de mantener presentes principios como la soberanía popular, los derechos humanos y la pluralidad política.
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