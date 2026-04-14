"Grado en fiestas": el centenario poema sobre la villa moscona hallado en una biblioteca que la Schola Cantorum convertirá en habanera

La Schola Cantorum de Grado tiene entre las manos un bonito e ilusionante proyecto musical. La formación ha conseguido un poema de 1912, publicado en el periódico La Justicia y firmado por Pinón de la Freita, cuya letra van a convertir en una canción habanera. En los versos se alaba a la villa moscona, a sus mozas, a lugares como la extinta sidrería El Infierno o las fiestas de Santiago y Santa Ana.

"Lo comentamos con el director, David Colado, y nos dijo que sí, aunque es muy largo y habría que hacer recortes con los versos más representativos para hacer una canción. Además, el propio poema tiene ya ritmo de habanera", explica Susana Argüelles, miembro del coro de voces femeninas. El propio Colado está a la búsqueda de compositor para que ponga melodía a los versos de Pinón de la Freita, que llevan por título "Grado en fiestas".

Reproducción de la página de La Justicia en la que aparece el poema "Grado en fiestas". / Emilio Argüelles

El poema llegó a las manos de La Schola gracias a dos moscones y amigos, Ana Pardo y Emilio Argüelles, quienes se toparon con la publicación en el archivo de la biblioteca de El Fontán de Oviedo, mientras hacían una investigación sobre los números publicados por La Justicia de 1910 a 1912 sobre el concejo. "Era un trabajo ingente y, como Ana estaba en ese momento libre, se puso con la lupa a transcribir todos los artículos que teníamos y encontró este poema", señala Emilio Argüelles, que es primo de Susana Argüelles.

En ese momento, no le dieron más importancia que la curiosidad de haber encontrado los versos de Pinón de la Freita con singulares detalles y lugares de la villa moscona. Fue la intensa actividad de La Schola la que les trajo de nuevo a la memoria el poema y la posibilidad de musicalizarlo: "Ana me informó que lo había encontrado, lo comentamos y quedó en nuestra memoria, pero aprovechando que mi prima canta en La Schola, le comenté que sería interesante musicalizarlo", detalla.

Dedicada a un indiano

La coral recogió el guante y lo puso en conocimiento de su director, quien se apuntó a la primera a la aventura de dotar de música al poema. La composición está dedicada por De la Freita a su "querido amigo y paisano, el joven literato de Las Morteras, Don Manuel Fernández y González, recién llegado de la República Dominicana", siendo publicado el último día del mes de julio de 1912 "en casa del eminente Sandalio de la Cloya".

"Debió de pasar aquí Santa Ana por las fechas y porque hay referencias a las fiestas en el poema", precisa Susana Argüelles. El verso reza así: "Hoy arde el pueblo en fiestas – y alegres forasteros ponderan de este pueblo – la gracia y el humor. Los sacos de las indias – los jipis habaneros se mezclan con los trajes – de niñas, cuál luceros que esparcen por doquiera – la vida y el amor".

En otro hace referencia a su amigo llegado de la República Dominicana y a todos los indianos: "Vosotros que pisasteis la tierra americana/ y vuestro amor al pueblo / os vuelve al patrio hogar, vosotros que creasteis / las fiestas de Santa Ana, a todos mi saludo / os debo de enviar".

Posible himno para Grado

"El poema habla de cosas típicas y lugares de Grado y qué cosa más guapa que permanezca aquí, en Grado, que además no tenemos himno", sugiere Susana Argüelles. Lo cierto es que en la coral están muy ilusionadas con el proyecto, al que pondrán toda su alma como hacen en cada actuación y acto en el que participan. Pronto habrá melodía para que "Grado en fiestas" se convierta en canción y quede como patrimonio para todos los moscones al ritmo de una habanera.

Reproducción íntegra del poema

Allá en la fértil vega – risueña y deliciosa,

regada por las aguas – del Cubia y del Nalón,

levántase de Grado – la villa bulliciosa,

el pueblo más alegre – de toda la región.

Aquí son paraísos – el Parque y la Herrería

por tanta y tanta niña – que por allí se ve.

Aquí son los infiernos – lugares de alegría,

en donde hace su agosto – el infernal Borié.

Aquí tus pomaradas – pregonan mil bellezas

y llenan los lagares – de aurífero licor.

Aquí del gran Tarrazo – resuenan las proezas

del alto Cabruñana – al puente Peñaflor.

Hoy arde el pueblo en fiestas – y alegres forasteros

ponderan de este pueblo – la gracia y el humor.

Los sacos de las indias – los jipis habaneros

se mezclan con los trajes – de niñas, cual luceros

que esparcen por doquiera – la vida y el amor.

¿Quién puede ante estas fiestas – poner la cara fosca?

¿Quién puede los impulsos – colmar del corazón?

Aunque tras tantas fiestas – me voy de aquí sin mosca

¡bendito una y mil veces – el gran pueblo moscón!

“¡Más pouco!” que haya un pueblo – más bello y divertido,

“¡Más pouco!” que haya niñas – como las hay aquí

(lector, si algún piropo – las dices al oído,

¡por Dios! ¡Qué no te manden! – donde me han dicho a mí).

Los que cruzáis los mares – y, bravos luchadores,

ponéis a gran altura – el asturiano honor.

Aquí en vuestra tierrina – fatigas y sudores

los transformáis en parques – los transformáis en flores

y espléndidas mansiones – de lujo y esplendor.

Vosotros que pisasteis – la tierra americana

y vuestro amor al pueblo – os vuelve al patrio hogar,

vosotros que creasteis – las fiestas de Santa Ana,

a todos mi saludo – os debo de enviar.

Aunque el apache rompa – faroles y bombillas ,(1)

aunque del cielo baje – ciclón tras de ciclón,

no faltarán rincones – en donde las chiquillas

nos armen “agarrados” – nos armen giraldillas,

nos armen…cualquier cosa – que huela a diversión.

Para escribir tu historia – tuviste hermosa villa,

Llenando nuestra patria – de orgullo nacional

Para probar tu temple – ¡Don Álvaro en Melilla!

Para probar tu ciencia – ¡el sabio Pedregal!

PINÓN DE LA FREITA

En Grado, y en casa del eminente Sandalio de La Cloya, último día del mes de julio de 1912.

(1) Me ha llamado la atención – y francamente confieso

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que no pudo ser moscón – el salvaje que hizo eso.