El Museo del Traxe de Grado abrirá a finales de 2026 en la calle Eduardo Sierra, donde se creará "un espacio cultural excepcional"

El Museo del Traxe de Grado se inaugurará a finales de 2026 si todo marcha según los previsto, avanzó este miércoles el alcalde de Grado, José Luis Trabanco. Será el local del antiguo gastrobar Trastévere el que albergue el equipamiento, que se integrará así en el ambicioso proyecto municipal que concentrará en la calle Eduardo Sierra la mayoría de las sedes museísticas del centro de la villa. El gobierno local tiene también intención de rehabilitar la antigua pescadería municipal como espacio expositivo, función que se dará asimismo a la pequeña capilla del palacio Fontela. Para este último equipamiento se sigue negociando con el Principado para que pueda albergar, aunque sea de modo temporal, el tesorillo de Berció, ahora en el Museo Arqueológico de Asturias.

En la calle Eduardo Sierra se ubican actualmente la sede Villa ya Mercáu del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, ubicado en el palacio Fontela. Frente a este emblemático inmueble se están rehabilitando tres antiguas viviendas de servicio del palacio que se convertirán en un único edificio como ampliación museística. Y a estos equipamientos se unirán el futuro Museo del Traxe en el local del Trastévere, la antigua pescadería municipal una vez rehabilitada y la capilla del Fontela como sede de exposiciones.

Todos estos inmuebles están en la misma calle, con lo que se cumpliría con el reto de crear una gran milla museística y cultural en el centro de la capital moscona para seguir atrayendo turismo, un sector al alza en los últimos años animado por la existencia de propuestas culturales de este tipo y otras, como el programa de visitas guiadas gratuitas para conocer el patrimonio local.

Según explicó este miércoles el Alcalde, aunque aún están por definir los detalles, el nuevo edificio frente al palacio Fontela que ahora está en construcción, podría acoger colecciones como la de Historia de la Fotografía. Esta necesita más espacio que podría conseguir con este traslado. A la vez quedaría libre parte de la tercera planta del palacio, donde ahora se ubica, lo que permitiría dotar al Fontela de contenidos extra sobre la tradición comercial de la capital moscona.

En cuanto a la antigua pescadería, se destinará a albergar fondos del Museo Etnográfico una vez rehabilitada. El local del Trastévere será exclusivamente para Museo del Traxe y la dotación de sus contenidos se consensuará y determinará con los responsables del Día'l traxe'l país, que se celebra en Grado y que se ha convertido en una de sus señas de identidad.

"Haremos una transformación total de la calle Eduardo Sierra, convirtiendo el entorno en un espacio cultural excepcional. Desde que llegamos a la Alcaldía, nuestro objetivo siempre ha sido y seguirá siendo adquirir patrimonio para el disfrute de los ciudadanos. Y en esa línea vamos a seguir el año y pico que nos queda", señaló Trabanco.