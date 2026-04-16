El concejal del PP de Grado José Ramón González reclama un plan de seguridad urgente: "Los episodios de vandalismo son preocupantes"

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Grado, José Ramón González, denuncia un aumento “continuo y preocupante” de los actos vandálicos en el municipio y exige un plan de seguridad urgente.

Según indica González, “los episodios de vandalismo han dejado de ser puntuales para convertirse en una constante, con daños en locales, vehículos, propiedades privadas y mobiliario urbano en distintas zonas del municipio”. “Las incidencias son continuas y el problema se agrava cada vez más, hasta el punto de haberse producido asaltos con navaja, algo absolutamente inaudito en nuestra villa”, asegura.

Afirma que la situación es “insostenible” y critica que el Ayuntamiento “no esté ofreciendo una respuesta eficaz ni trasladando la existencia de un plan serio de seguridad”.

Reclama “la puesta en marcha inmediata de un plan de seguridad que incluya refuerzo policial, mayor presencia en las zonas más afectadas, reorganización de patrullas y horarios, así como la instalación y redistribución de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos”.

Noticias relacionadas

“El Ayuntamiento no puede seguir mirando para otro lado. Es su responsabilidad garantizar la seguridad y la convivencia en nuestras calles”, indica.