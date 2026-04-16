"Moviendo cuerpos, conectando mentes": el colegio Bernardo Gurdiel de Grado celebra el Día de la Educación Física en la calle

No hace falta tener muchos materiales o accesorios para darle movimiento al cuerpo, y si no los hay, se inventan. De ello ha dado prueba esta mañana de jueves el alumnado del colegio público Bernardo Gurdiel de Grado, que celebró el Día de la Educación Física en la calle con varias estaciones de juegos en el parque de Arriba con el que mostraron al público todo lo que se puede hacer para tener un estilo de vida activo.

Los escolares fueron bajando desde el centro a la zona verde, en orden por ciclos educativos, para disfrutar de cinco juegos y una prueba deportiva, todas ellas actividades organizadas con mucha ilusión por las profesoras de Educación Física, Paula Iglesias y Neli Iglesias, hermanas que han tenido la oportunidad de coincidir en este centro como docentes.

Las estaciones deportivas comenzaban con el llamado "Atomium", un juego basado en el vóley en el que se pasan unas grandes pelotas hechas con globos hinchados envueltos en celo y que no pueden tocar el suelo. También hubo bádminton, balón prisionero y el "botevol", que es "como el vóley pero con un bote", detalla Paula Iglesias. También disfrutaron de una mezcla de varios deportes que se denomina "Cesto móvil", una actividad que "es muy colaborativa porque el que tiene el balón no se puede mover y tiene tres pases", añade.

Por último, los escolares se enfrentaron a una de las pruebas de Educación Física que se hacen en el instituto, el llamado "test Course Navette", también conocido como "test de Pi2. "Les mola mucho", comenta la maestra, quien detalla que se hace por equipos, dándose el relevo al sonar una señal sonora.

Bollinos de recompensa

Los niños y niñas disfrutaron de las estaciones propuestas por las maestras y, tras el esfuerzo físico, llegó la recompensa con una botella de agua y un bollo de chorizo o queso que les supo a gloria. Un almuerzo con el que cogieron fuerzas para regresar al aula y dar el testigo al siguiente grupo de alumnos que disfrutó de la sesión de educación física en la calle.

"Les hace mucha ilusión hacer Educación Física en un medio que no es la escuela. Además se favorece la convivencia porque los mezclamos por cursos y se busca un estilo de vida activo", señala la profesora.

"Se muestra lo que hacemos en clase y es una manera de extrapolar el deporte a la vida diaria, este año el lema de la jornada es 'Educación Física 2.0. Moviendo cuerpos, conectando mentes'", añade Neli Iglesias.

Además, con esta actividad, los alumnos de quinto y sexto de Primaria han podido practicar sus movimientos y jugadas de cara a la celebración de las Olimpiadas Intercentros, que se celebrarán el próximo mes de mayo. Se trata de juegos que son ya conocidos por los estudiantes, ya que los practican a diario en el recreo mediante el "Programa Patios", que llevan desarrollando diez años para hacer más activos y entretenidos los descansos entre clases.

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Todos los escolares se lo pasaron muy bien haciendo deporte en el Parque de Arriba, donde se les puede ver muchas tardes jugando como lo hacen en el colegio. "Son muy buenos alumnos y quieren participar en todo, desde pintar la pancarta hasta traer los materiales", concluye Neli Iglesias.