Benfer, calidad de primera en el Salón Gourmets de Madrid: "No es solo lo buena que es la carne, es todo el proceso del bienestar animal que damos en Asturias"

La empresa familiar de industrias cárnicas Benfer de Grado cerró este viernes su participación en la feria de alimentación y bebidas de alta calidad Salón Gourmets, en Madrid, con muy buenas sensaciones y una lista de nuevos clientes a los que empezarán a servir sus cortes de carne de Ternera Asturiana IGP.

"Venimos muy contentos porque fue una feria muy buena, de por sí las ferias son difíciles porque no siempre obtienes resultados a la primera, pero hemos tenido un éxito instantáneo y todavía ahora vamos a seguir recogiendo el retorno de la feria", señala el cogerente de Benfer, Daniel Berdasco, que cuenta con una plantilla de 70 empleados y mueve entre 400 y 600 cabezas de ganado de producción propia, así como de ganaderos asturianos.

A la derecha, Daniel Berdasco en plena reunión con un cliente. / R. S. A.

Benfer acudió como operador cárnico a través del stand de Ternera Asturiana de Indicación Geográfica Protegida (IGP). Allí, su gerente hizo promoción de la marca de calidad y presumió de "la mejor carne del mundo". En Salón Gourmets los clientes demandan la máxima calidad y la carne asturiana cumple con todos los requisitos para tener un hueco propio en el mercado.

"No es solo lo buena que es la carne, es la calidad que hay en todo el proceso desde el manejo en extensivo al bienestar animal que les damos en Asturias. Y luego la riqueza de nuestros pastos desde el mar a la montaña o en terrenos calizos, eso supone una diversidad que no hay en ningún otro sitio y que se transmite por la alimentación a la masa muscular de los animales, no hay pienso que tenga esas cualidades nutritivas", asegura Berdasco, propietario de la firma cárnica junto a su hermano Ángel, que heredaron de sus padres Fernando y Benigna.

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La calidad de la Ternera Asturiana IGP atrae a nuevos clientes y, por ello, durante su estancia en Salón Gourmets, Berdasco se ha dedicado a la parte más comercial del negocio contactando y manteniendo entrevistas con empresas interesadas en comprar los productos de Benfer: "Ahora mandaremos algún muestreo para que prueben nuestra carne, estas semanas van a ser de actividad con el retorno de la feria", vaticina.