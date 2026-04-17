La Cestona de la Hermandad, un cargamento con jamones, tocinillo, tartas, ropa, invitaciones a restaurantes y hasta cortes de pelo

La Hermandad de Santiago y Santa Ana tiene a la venta las últimas papeletas para el sorteo de la "Cestona", un cargamento de productos de alimentación, ropa, perfumes, pequeño electrodoméstico, bebidas, conservas, complementos y decenas de vales de confiterías, queserías, restaurantes, peluquerías o cafeterías, entre otros, para intercambiar por servicios o elaboraciones en cada negocio colaborador.

Esta iniciativa del sorteo se realiza cada año por estas fechas para recaudar fondos con destino a la organización de las fiestas de Santiago y Santa Ana, que se celebran en verano en la villa. El gran lote se conforma a partir de las donaciones de comercios y negocios, que apoyan con gestos como este al colectivo que organiza la celebraciones locales. El presidente de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, José Luis Tamargo, «Pitus», dio las gracias a todos los responsables de establecimientos que una vez más "han estado ahí ayudando" con sus donaciones.

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Las papeletas, a un precio de 2,5 euros, están disponibles en varios establecimientos de la villa: CBC, Andén 10, Pastur, Exprés, Acebos, Pimienta y Clavo, Mercería La Flor, Villuir, Avenida, Edi, Personal, Tuñón y Bimba. Además, este fin de semana, el sábado y el domingo, responsables de la Hermandad estarán con un punto de venta en la calle Manuel Pedregal, a partir de las 11 de la mañana. La "Cestona" se sortea en combinación con las 3 últimas cifras del cupón de la ONCE del 24 de abril de 2026.