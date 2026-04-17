La Schola de Grado pondrá voz al pregón del Martes de Campo en Oviedo: "Es muy ilusionante"

La Schola Cantorum de Grado pondrá música y voz a uno de los actos centrales del programa de la fiesta de Martes de Campo en Oviedo. La formación de voces femeninas cantará en el evento del pregón y del nombramiento del socio de honor de la Protectora de La Balesquida, el 18 de mayo.

"Es muy ilusionante cantar para La Balesquida ante ochocientas y pico butacas en el pistoletazo de Martes de Campo, nos va a ver mucha gente y para nosotras es muy guay", señala Susana Argüelles, miembro del coro de voces blancas, que prepara una actuación que tendrá una duración de entre 45 minutos y una hora.

El evento tendrá lugar el lunes 18 de mayo en el Teatro Filarmónica, a las 19.30 horas, con entrada libre. La primera parte del acto en la capital corresponde a la lectura del pregón de Martes de Campo, que estará a cargo del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Tolivar Alas.

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Acto seguido será el nombramiento de socio de honor de la Protectora de La Balesquida que, este 2026, recae en el abogado Ramón Fernández-Mijares Sánchez. Así, el cierre del acto lo pondrá La Schola de Grado con un concierto para el que se preparan con ganas y felices de participar en uno de los días centrales de este festejo tradicional, tan querido por los ovetenses.