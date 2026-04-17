La Schola de Grado pondrá voz al pregón del Martes de Campo en Oviedo: "Es muy ilusionante"
El Teatro Filarmónica de Oviedo acogerá el acto el lunes 18 de mayo, a las 19.30 horas, en el que también se nombrará al abogado Ramón Fernández-Mijares Sánchez como socio de honor de la Protectora de La Balesquida
La Schola Cantorum de Grado pondrá música y voz a uno de los actos centrales del programa de la fiesta de Martes de Campo en Oviedo. La formación de voces femeninas cantará en el evento del pregón y del nombramiento del socio de honor de la Protectora de La Balesquida, el 18 de mayo.
"Es muy ilusionante cantar para La Balesquida ante ochocientas y pico butacas en el pistoletazo de Martes de Campo, nos va a ver mucha gente y para nosotras es muy guay", señala Susana Argüelles, miembro del coro de voces blancas, que prepara una actuación que tendrá una duración de entre 45 minutos y una hora.
El evento tendrá lugar el lunes 18 de mayo en el Teatro Filarmónica, a las 19.30 horas, con entrada libre. La primera parte del acto en la capital corresponde a la lectura del pregón de Martes de Campo, que estará a cargo del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Tolivar Alas.
Acto seguido será el nombramiento de socio de honor de la Protectora de La Balesquida que, este 2026, recae en el abogado Ramón Fernández-Mijares Sánchez. Así, el cierre del acto lo pondrá La Schola de Grado con un concierto para el que se preparan con ganas y felices de participar en uno de los días centrales de este festejo tradicional, tan querido por los ovetenses.
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