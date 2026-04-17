Tino Menéndez vendió en muchos mercados: "Cruzaba el río con los paxos al hombro, cargábamos un caballo y una mula para ir camino de Avilés"
El agricultor de Grado tiene ahora plantados en su huerta de Castañeo, entre otras cosas, ajos y cebollas, muy apreciados en la plaza moscona
Celestino Menéndez García, "Tino", agricultor moscón y vendedor más veterano de la plaza de los domingos, anduvo por otros mercados cuando era joven. Las cosas eran antes de otra manera, se vendía todo, sobre todo si venía de la huerta de Grado, dice.
"Si fuera como antiguamente, que iba a Avilés y a La Felguera... Empezamos mi padre y yo, cruzábamos el río con los paxos al hombro, cargábamos un caballo y una mula que teníamos, e íbamos camino de Avilés a vender allí. Y venga el de Grau... Se vendía todo, la gente estaba encantada, pero es que ahora no tienen ilusión por nada", cuenta mientras enseña sus fincas en Castañeo, sembradas con todo lo de temporada para consumo propio y para llevar el excedente a la plaza de la villa.
"Tienen consistencia"
Entre otras muchas cosas, tiene ajos creciendo. "Dentro de un mes y medio ya dan su cabecina. Si quieres guardar, los dejas secar bien y los guardas, y si no, vas vendiéndolos en la plaza. La gente lo aprecia mucho, porque tienen consistencia", comenta.
Plantar no tiene mucho misterio, indica: "Cavas con la pala, lo entierras con cucho (...) Yo todo lo hago con una piquetina pequeñina y pongo líneas (...) Cada poco voy sallándolo para que el campo no se me pase por arriba, porque tienes que estar aquí todo el día como estoy yo".
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