El "árbol de la princesa" recordará a la última promoción de bachilleres del César Rodríguez: "Inician nuevos caminos, pero dejan sus raíces aquí"

Una "Paulownia tomentosa", conocida también en el mundo anglosajón como "árbol de la princesa", es la especie elegida para recordar el paso por el IES César Rodríguez de la promoción que celebra su graduación este próximo mes de mayo. Los alumnos de segundo de bachillerato plantaron un ejemplar este viernes en el exterior del centro, que cuenta con una amplia zona verde.

"Después de 6 años emprenderán nuevos caminos, pero dejan sus raíces aquí. Y con nosotros siempre tendrán una sombra junto a la que descansar", describe el centro sobre la iniciativa y como dedicatoria a los estudiantes que finalizan etapa en el instituto de Grado.

Desde hace ya varios años existe una tradición en el instituto "y es que el alumnado que se gradúa en segundo de bachillerato planta un árbol en nuestros exteriores". La especie "la elige toda la clase en colaboración con el docente de Biología y Geología, en este caso de Geología, Alfredo Varela, jefe de estudios del centro", explica Daniel Menéndez, director del IES.

Flores de color violeta

Este año la especie elegida es una "Paulownia tomentosa", un árbol de grandes dimensiones y unas preciosas flores de color violeta, que crecerá en la zona cercana a la pequeña laguna del centro, indica Menéndez, al frente de un instituto destacado por sus muchas actividades, proyectos pioneros y la participación de alumnos y docentes en la vida cotidiana del municipio.

Entre otras iniciativas, en este instituto nació la asociación "La Cooperactiva", cuya labor de apoyo y voluntariado en la comunidad trasciende al centro, o el proyecto "Arraigados", reconocido dentro y fuera de Asturias. Acoge el "Aula ConCiencia Histórica", la primera de un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo en un centro de Secundaria, y también es sede del «Aula Experimenta» de la Fundación Vital.