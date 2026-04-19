Curso gratuito para navegar por la red para mayores de 60 años en Grado: "Nunca es tarde para dominar el mundo digital"
Se celebrará en Grado los días 22, 23 y 29 de abril en el aula de informática de la Casa de Cultura
"Nunca es tarde para dominar el mundo digital" dice la promoción del curso dirigido a mayores de 60 años para aprender a navegar por internet con seguridad. Se va a celebrar en Grado los días 22, 23 y 29 de abril en el aula de informática de la Casa de Cultura y en horario de 17.00 a 20.00 horas.
El curso, gratuito, lleva por título "Navegación y localización en la era digital" y las plazas son limitadas, por lo que hay que inscribirse llamando al 985 75 48 13 o accediendo a la web conexiondigitalsenior.com.
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