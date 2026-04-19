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Curso gratuito para navegar por la red para mayores de 60 años en Grado: "Nunca es tarde para dominar el mundo digital"

Se celebrará en Grado los días 22, 23 y 29 de abril en el aula de informática de la Casa de Cultura

Grado acogerá un curso gratuito sobre navegación segura por internet para mayores.

Grado acogerá un curso gratuito sobre navegación segura por internet para mayores. / Europa Press

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

"Nunca es tarde para dominar el mundo digital" dice la promoción del curso dirigido a mayores de 60 años para aprender a navegar por internet con seguridad. Se va a celebrar en Grado los días 22, 23 y 29 de abril en el aula de informática de la Casa de Cultura y en horario de 17.00 a 20.00 horas.

El curso, gratuito, lleva por título "Navegación y localización en la era digital" y las plazas son limitadas, por lo que hay que inscribirse llamando al 985 75 48 13 o accediendo a la web conexiondigitalsenior.com.

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