Operación captura de reinas de avispa asiática: Grado entrega atrayente y trampas para la campaña de primavera

Un nido fundado por una sola reina en la primavera puede contener 12.000 avispas obreras en otoño. Es uno de los datos que ofrece la Asociación Moscona Antivelutina, que entrega atrayente y trampas de manera gratuita cada domingo hasta el próximo 17 de mayo.

El material puede recogerse en el local del antiguo bar del mercado de ganado, en la zona de El Casal, en horario de 11.30 a 12.30 horas. La iniciativa cuenta con la colaboración y el apoyo económico del Ayuntamiento.

El trampeo eficaz se hace en primavera, pues capturar a las reinas fundadoras en esta época reduce el número de nidos en verano y otoño, destacan en la información promocional de la campaña que el colectivo desarrolla, entre otras cosas, con cartelería que coloca por distintas zonas del municipio.

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Para esta campaña, lo responsables de Asociación Moscona Antivelutina ofrecen también dos números de contacto telefónico o WhatsApp: 672 74 55 85 y 619 45 34 68.