La "Ruta del Agua" se estrena en Grado este lunes con un recorrido por las fuentes y los vestigios de antiguos molinos harineros

Grado ofrece este lunes la oportunidad de realizar la "Ruta del Agua", un recorrido por la villa que irá visitando los puntos donde hubo o quedan vestigios de antiguos molinos y también las fuentes de la localidad, que cuenta con varias destacadas por sus características y antigüedad.

El recorrido, guiado por la arqueóloga Alicia García Fernández, parte a las 19.15 horas del exterior de la Escuela de Música, en el barrio de La Cruz. Se ruega puntualidad a las personas que deseen participar.

Esta visita, destacan desde el Ayuntamiento, sirve de presentación de la “Ruta del Agua” de Grado, un recorrido etnográfico en la villa complementario del Museo Etnográfico y de Historia, "destinado a conocer el conjunto de molinos harineros conservados en el ámbito urbano, además de aquellas estructuras que, de una u otra forma, participan o se aprovechan de la infraestructura hidráulica necesaria para el funcionamiento de los molinos".

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De ahí surge el nombre de “Ruta del Agua”, cuyo objetivo es la divulgación y puesta en valor de este patrimonio de Grado. Los responsables municipales indican que "el ámbito espacial de la ruta abarca los molinos urbanos y periurbanos de la villa de Grado y se extiende desde la Plaza de la Cruz hasta la Vega de Peñaflor, aunque en esta ocasión se hará solo en parte".