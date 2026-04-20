El instituto Ramón Areces de Grado recibe a alumnos de Boston en un intercambio que incluye visitas a Gijón, Oviedo y Covadonga
El programa de actividades cuenta por primera vez con un recorrido por los colegios de la villa moscona, donde los estudiantes compartirán su experiencia con los escolares de Primaria
El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Ramón Areces de Grado ha dado la bienvenida a un grupo de 24 alumnos y tres profesores del Lincoln Sudbury Regional High School de Boston, en el estado de Massachusetts (Estados Unidos), que pasarán unos días en la villa moscona junto a sus corresponsales españoles con un programa de excursiones y actividades para que conozcan la región y establezcan lazos de amistad.
Así, tras la llegada el pasado sábado por la noche, los alumnos de intercambio pasaron la primera jornada con las familias mosconas. Este lunes fueron recibidos por la directiva en el centro educativo, desde donde salieron en dirección a Gijón para conocer la ciudad. "Mañana vamos a hacer el descenso del Sella, por la tarde visitaremos Ribadesella y el miércoles estarán en el instituto", detalla Chema González, jefe de estudios y profesor de Inglés que dirige el programa de intercambio.
Las actividades continúan el jueves con una ruta para conocer Covadonga, los Lagos y Cangas de Onís. El viernes lo pasarán en el instituto y el sábado por la mañana disfrutarán de una gymkhana para conocer el Oviedo antiguo. "Después daremos una vuelta por la ciudad y por la tarde tendremos la cena de despedida en Pepe El Bueno; el domingo será un día en familia", explica.
El intercambio llega a su fin el próximo lunes 27 de abril con una actividad novedosa en el programa de intercambio, los estudiantes estadounidenses y moscones visitarán por grupos los colegios públicos moscones Virgen del Fresno y Bernardo Gurdiel, donde les contarán a los escolares de Primaria sobre la experiencia que han vivido en este viaje. "El martes ya se marchan, aunque también pasarán unos días en Segovia y Madrid antes de regresar a Boston", concluye González.
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