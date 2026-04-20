Tutores que acompañan, integran y construyen «espacios seguros»: así se desarrolla en el colegio Bernardo Gurdiel de Grado el programa que previene situaciones de acoso
La iniciativa crea lazos entre escolares y proporciona apoyo de los mayores a los más pequeños
Los centros educativos de Grado destacan por la aplicación de iniciativas y proyectos de trabajo que contribuyen a la creación de entornos más inclusivos, participativos y respetuosos para el alumnado. En esta línea se desarrolla el denominado Programa TEI (Tutoría Entre Iguales), cuyo objetivo es mejorar la convivencia, fomentar la integración y fortalecer los lazos entre los escolares. El colegio público Bernardo Gurdiel, en la capital moscona, es uno de los que lo ha puesto en marcha en el presente curso escolar al considerarlo "una excelente oportunidad" para seguir avanzando en los valores que promueve.
El Programa TEI, que impulsa la consejería de Educación en numerosos centros de Asturias, "se basa en el acompañamiento entre estudiantes, favoreciendo relaciones positivas y previniendo situaciones de acoso escolar", explica Marco González, director del colegio.
En este curso, el alumnado de quinto de Educación Primaria ejerce como tutor del alumnado de tercero, mientras que en Educación Infantil, los niños y niñas de 5 años acompañan a los de 3 años. "Esta relación de ayuda y referencia contribuye al desarrollo emocional y social de todo el alumnado implicado", indica.
Recientemente, en el colegio se celebró el acto de nombramiento de tutores y tutoras, en el que se hizo entrega de diplomas y pulseras identificativas "como símbolo de su compromiso" de apoyo a los compañeros. La jornada incluyó también diversas actividades conjuntas destinadas a favorecer el conocimiento mutuo y reforzar los vínculos entre los participantes.
Tal y como señala Marco González, a lo largo del curso se continuará desarrollando el programa siguiendo las pautas establecidas, "con nuevas dinámicas y propuestas que permitirán consolidar este modelo de convivencia positiva".
Desde el colegio se valora de manera muy positiva la implantación del Programa TEI: destacan "su impacto en la mejora del clima escolar, el aumento de la empatía y la implicación activa de toda la comunidad educativa en la construcción de un espacio seguro y respetuoso para todos".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia
- José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
- La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
- Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves