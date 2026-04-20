Tutores que acompañan, integran y construyen «espacios seguros»: así se desarrolla en el colegio Bernardo Gurdiel de Grado el programa que previene situaciones de acoso

Los centros educativos de Grado destacan por la aplicación de iniciativas y proyectos de trabajo que contribuyen a la creación de entornos más inclusivos, participativos y respetuosos para el alumnado. En esta línea se desarrolla el denominado Programa TEI (Tutoría Entre Iguales), cuyo objetivo es mejorar la convivencia, fomentar la integración y fortalecer los lazos entre los escolares. El colegio público Bernardo Gurdiel, en la capital moscona, es uno de los que lo ha puesto en marcha en el presente curso escolar al considerarlo "una excelente oportunidad" para seguir avanzando en los valores que promueve.

El Programa TEI, que impulsa la consejería de Educación en numerosos centros de Asturias, "se basa en el acompañamiento entre estudiantes, favoreciendo relaciones positivas y previniendo situaciones de acoso escolar", explica Marco González, director del colegio.

En este curso, el alumnado de quinto de Educación Primaria ejerce como tutor del alumnado de tercero, mientras que en Educación Infantil, los niños y niñas de 5 años acompañan a los de 3 años. "Esta relación de ayuda y referencia contribuye al desarrollo emocional y social de todo el alumnado implicado", indica.

Recientemente, en el colegio se celebró el acto de nombramiento de tutores y tutoras, en el que se hizo entrega de diplomas y pulseras identificativas "como símbolo de su compromiso" de apoyo a los compañeros. La jornada incluyó también diversas actividades conjuntas destinadas a favorecer el conocimiento mutuo y reforzar los vínculos entre los participantes.

Pulsera del proyecto. / C. B. G.

Tal y como señala Marco González, a lo largo del curso se continuará desarrollando el programa siguiendo las pautas establecidas, "con nuevas dinámicas y propuestas que permitirán consolidar este modelo de convivencia positiva".

Desde el colegio se valora de manera muy positiva la implantación del Programa TEI: destacan "su impacto en la mejora del clima escolar, el aumento de la empatía y la implicación activa de toda la comunidad educativa en la construcción de un espacio seguro y respetuoso para todos".