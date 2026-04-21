La editorial Prámaro Ediciones reedita el libro "Grado y su concejo", de 1907, obra de Álvaro Fernández de Miranda

"Grado y su concejo", de Álvaro Fernández de Miranda, publicado en 1907, es el libro de cabecera de los apasionados de la historia del municipio moscón. Y será reeditado por la editorial local Prámaro Ediciones en versión facsímil. La presentación de la iniciativa será este viernes 24 de abril, a las 19.30 horas, en la capilla de Los Dolores.

El libro de Álvaro Fernández de Miranda relata la historia del concejo con una detallada descripción de la creación de gremios en la villa moscona, sus parroquias, la capital, pasando por sus hijos ilustres, su riqueza agrícola e industrial e incluyendo episodios como la invasión napoleónica en el municipio.

También se pueden encontrar distintos apéndices con cartas, ordenanzas municipales, noticias sobre el municipio, los festejos en la parroquia de Santianes de Molenes o un interesante apéndice con los apeos de bienes y rentas de la Malatería de San Lázaro en Cabruñana, entre otros.

El libro de Álvaro Fernández de Miranda cuenta además con diversas láminas y fotografías antiguas sobre edificios emblemáticos como la Casa Valdecarzana, la estación de ferrocarril, la iglesia de El Fresno o el conocido como "rollo de la justicia", donde se cree que se ejercían las condenas en la Edad Media y que se encuentra en la sede "Villa y Mercado" del Museo Etnográfico y de Historia de Grado. También muestra un plano croquis de la villa moscona de Nazario L. de Olavarría.

La portada de "Grado y su concejo", de la edición de 1982. / Sara Arias

Álvaro Fernández de Miranda del Llano Ponte y Vives nació en 1855 en Oviedo, donde falleció en 1924, aunque su vida está ligada a Grado. Era hijo del general Pablo Fernández de Miranda y Llano Ponte y de Raimunda Vives y Amat, de origen catalán. Fue diputado provincial, además de miembro de la Real Academia de Historia por sus investigaciones y trabajos.

Plano croquis de la villa de Grado de la edición de 1982. / Sara Arias

En "Grado y su concejo" la historia y las leyendas se entrelazan para dar al lector una amplia visión del origen y desarrollo de Grado durante siglos. La última edición de este título fue lanzada por la Corporación moscona en 1982 con prólogo del célebre economista y escritor moscón Valentín Andrés Álvarez.

Un texto en el que Álvarez destaca su admiración "por las dificultades especiales que presenta un trabajo de esta índole porque es mucho más fácil escribir la historia de una ciudad que la de una villa". Señala, entre otros, que hay menos archivos, monumentos, guías, periódicos y revistas para investigar la historia de un lugar.

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"Los únicos archivos que se conservan son el civil del Juzgado, el parroquial de la iglesia, que bien poco o nada sirven para escribir la historia de un lugar. Estas dificultades realzan, sin duda, mucho el mérito del autor de esta monografía", decía Valentín Andrés Álvarez.