La "Ruta del Agua", con sus fuentes y molinos, maravilla en su estreno: "Grado tiene un patrimonio excepcional"

"Solo Grado tiene esta infraestructura de molinos, fuentes y canales, además de hórreos y paneras integrados en el tramo urbano, es lo que hace de ello un patrimonio excepcional", afirmó la arqueóloga Alicia García Fernández en la que fue la visita inaugural de la bautizada como "Ruta del Agua". El recorrido, que congregó a unas 60 personas para conocer estos elementos "singulares" de la localidad, tiene vocación de consolidarse como parte de los recorridos que ofrece el Museo Etnográfico y de Historia.

El itinerario partió de la zona de La Cruz, donde aún se puede ver la canalización artificial para dotar de agua a la antigua puebla de Grado, que data de la Edad Media, así como un molino. "El agua se sacaba de la zona de huertas y lo más probable es que estemos viendo algo de época medieval, de cuando la fundación de la puebla, donde el molino era fundamental para alimentar a la población, que se alimentaba principalmente de cereales como el trigo y la escanda", explicó la arqueóloga.

El recorrido continuó en la fuente de La Cruz, de 1796, de estilo historicista, con tres caños y depósito a la espalda. De este manantial se tomó el agua para la primera traída de la villa moscona, entre los años 1870 y 1880, así como para abastecer la fuente de la plaza Álvaro González y los molinos harineros de la villa, como el ubicado en la plaza de La Panerina, que también visitaron. Esta infraestructura hidráulica bajo las calles de Grado se conoció siempre como el río de la Calle o arroyo del Medio.

La arqueóloga destacó la importancia de esta canalización que cruza la localidad de Grado, pues sirvió también para surtir de agua y energía a numerosas industrias como herrerías o curtidurías durante siglos: "Hay muchos elementos en Grado que hablan de una historia y un pasado que está ahí, pero no vemos, algunos porque están ya desaparecidos o porque han sido absorbidos por el entramado urbano", dijo García.

Los asistentes se quedaron encantados con la "Ruta del Agua". Paula Alonso destacó "lo interesante que es el tema, completamente desconocido en Grado, y también cómo lo cuenta la arqueóloga". También Mari Canto García puso el foco en "lo ameno" del recorrido "porque Alicia tiene un conocimiento increíble y esta ruta es el complemento perfecto a la charla que dio sobre el tema".

García publicó su estudio sobre la canalización, fuentes y molinos de la villa moscona que fue publicado en el último número de la revista "Villa y Alfoz", editada por el Círculo de Estudios Pramarenses y el Museo Etnográfico y de Historia de Grado. También ofreció una conferencia en la Casa de Cultura, que ha animado a muchos a participar en la visita, con una masiva afluencia de 60 personas en jornada de lunes.

Asimismo la arqueóloga abogó por "aprender a valorar este patrimonio, recuperarlo y conservarlo". Y es precisamente la idea que maneja la concejalía de Cultura. Según apuntó el edil Diego García, el objetivo es consolidar la "Ruta del Agua" como uno de los itinerarios guiados que organiza la Oficina de Turismo. "Pone en valor el patrimonio del concejo y es el primer paso para hacer una ruta señalizada que tenga continuidad en el tiempo", señaló el concejal, gratamente sorprendido con la multitud de asistentes.

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Los visitantes no perdieron detalle del recorrido y a los moscones les encantó poder descubrir un patrimonio que desconocían y que pasa por debajo de las calles de la villa. "Algo sabía por que fui constructor y en la zona del juzgado pasaba un río subterráneo, ahora a ver si conozco un poco más todo esto", dijo Olivo Menéndez, uno de lo asistentes.