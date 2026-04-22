Caballos y yeguas "preciosos" en el primer Certamen de Ganado Equino de Grado: "Tenemos una cabaña muy buena, pero no se conoce"

"Son preciosos", afirma Roberto Fernández Fernández, ganadero equino de Grado, sobre "Kempes" y "Tanea", los animales que pastan en su finca de Los Niserinos. La pareja formará parte de los 150 caballos y yeguas que participarán este sábado 25 de abril en la primera edición del Certamen Local de Ganado Equino de Grado. El concurso nace de la voluntad de los ganaderos por poner en valor el sector equino del concejo, que ha crecido mucho en la última década empujado por la demanda de carne en países como Italia, Grecia o Suiza y con precios al alza.

Este auge ya se advirtió en las últimas ediciones de la tradicional Feria de San Simón, en otoño, con cada vez más transacciones y un aumento en el número de reses. Es un buen momento para las ganaderías equinas y los propietarios de los animales querían además que hubiese un concurso morfológico en el concejo, "porque tenemos una cabaña muy buena, pero no se conoce porque no nos exponemos", señala Álex Rodríguez Arango, ganadero de La Borbolla. Así fue que se celebró una reunión con el alcalde, José Luis Trabanco, y con el concejal de Zona Rural, José María González Beovidez, quienes apoyaron la iniciativa.

"Estamos tan unidos los ganaderos de Grado que tuvimos la idea porque nos prestaba hacer el concurso", dice Rodríguez. Y dicho y hecho. Según señala el edil moscón José María González Beovidez, no tuvieron dudas dado que "es lo que podemos hacer desde el Ayuntamiento, con los recursos que tenemos, apoyar al campo, que atraviesa momentos difíciles con el aumento de costes, la incertidumbre del mercado, la falta de relevo o las exigencias constantes que tienen".

Álex Rodríguez Arango, de La Borbolla, con "Simona" y "Dandara". / Sara Arias

La propuesta caló en el municipio y se apuntaron 40 ganaderías, que concursarán con los mejores animales de su cabaña ganadera. "Tenía tantas ganas de ello que hasta cambié la dirección del Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) de Agüera, en Candamo, a Grado para poder participar, hay que colaborar que, además, tengo un negocio hostelero", comenta Fernández, dueño del establecimiento "Edi", en El Casal, junto a su mujer, Edita Aguirre.

Los ganaderos moscones están muy ilusionados con el certamen, en el que se valorará a los animales en cuanto a sus condiciones morfológicas en colaboración con la Asociación de Criadores de Ganado Equino de la Montaña Asturiana (ACGEMA). Los propietarios lucirán a sus animales en 26 categorías, habiendo caballos y yeguas de tiro y de pasto. "Buenas patas, buen pecho y buenos huesos, son las características de este tipo de ganado", explica Fernández, quien cría reses de cruce de ardenés junto a su hija Selena, de 16 años.

"Simona" y "Dandara" de la ganadería La Borbolla, en Grado. / Sara Arias

En su caso, cría para vender en vida y no para carne, por lo que lleva décadas cuidando la línea genética de sus animales, muy apreciados en los Pirineos, donde ha realizado varias ventas. "Lo hago por vicio porque me llevan alguna perra, pero llevo desde los 3 años con ellos porque ya criaba mi padre y con 10 años compré mi primera yegua en La Ascensión de Oviedo, una hija suya pasta todavía en la veiga", comenta.

También lleva toda la vida entre caballos y yeguas el ganadero de La Borbolla, para quien cuidar de estos ejemplares es "una pasión". "Las yeguas de Grado tienen un nivel muy alto, al igual que las vacas, subió mucho en los últimos años", señala. Este martes tenía en la finca de casa a "Simona" y "Dandara", dos hembras excepcionales con las que concursará en el certamen local.

Roberto Fernández Fernández con "Kempes" en su finca de Los Niserinos. / Sara Arias

"Tengo de dos tipos, de valles y de pasto, son unos animales increíbles y al igual que la calidad, también subió el precio en el último tiempo, aunque ahora está algo estancado", detalla Rodríguez, quien envía sus cabezas de ganado a Italia y Grecia, principalmente. "Aquí no se tiene costumbre de comerlo, aunque antes sí", apunta.

Álex Rodríguez Arango acaricia a sus animales en La Borbolla. / Sara Arias

El sábado, el mercado de ganados recibirá a los animales a partir de las siete de la mañana para participar en el concurso, que cuenta con el apoyo de la consejería de Medio Rural. A las 11.00 horas comenzará la calificación de los ejemplares de pasto y a las 13.00 horas será el turno de los caballos de tiro. La entrega de premios tendrá lugar a las 14.30 horas, a la que seguirá el desfile con los grandes campeones.

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Los ganaderos se centran estos días en cuidar de los animales, a los que miman con baños y cepillados para lucir y presumir de la cabaña ganadera moscona por todo lo alto.