El gobierno moscón pide al PP que "deje de mentir" sobre temas municipales: "Los populares son un barco a la deriva apoyados en un concejal tránsfuga"

El gobierno municipal de Grado, de Izquierda Unida (IU), reclama al PP moscón que "deje de mentir y tergiversar una y otra vez" sobre temas municipales. "El PP de Grado y su nueva ejecutiva son un barco a la deriva, apoyados en las directrices que marca un concejal tránsfuga, que, si en algo ha destacado en política, es en no apoyar las obras que mejoran la calidad de vida de nuestros ciudadanos", aseveraron desde IU.

Estas consideraciones se producen tras las acusaciones del concejal popular José Ramón González, con las que criticó la operación a través de la que el Ayuntamiento ha comprado el edificio que acogió el gastrobar Trastévere para que sea sede del futuro Museo del Traxe. González aseguró que esta adquisición "no responde a una planificación cultural ni a una demanda real de los vecinos, sino al intento de dar salida a un problema generado por decisiones del propio equipo de gobierno de IU".

Un caso complejo

El gastrobar Trastévere abrió con todas las licencias en regla en julio de 2022 y tuvo que cerrar a los 15 meses tras la denuncia de un particular que prosperó en los tribunales argumentando que el inmueble, situado en un espacio con protección, no podía albergar los usos hosteleros autorizados. Lo permisos habían sido concedidos por el Ayuntamiento y por el Principado, que los dieron avalados por todos los informes técnicos correspondientes y con el visto bueno de Patrimonio, al tratarse de un inmueble protegido.

Pese a ello, los tribunales dieron la razón al denunciante y, tras sucesivos recursos, el local tuvo que cerrar por orden judicial. El asunto sigue judicializado tras la demanda presentada por el hostelero afectado, Bernardo Álvarez, y tras un fallo con el que no están de acuerdo ninguna de las tres partes implicadas (los tribunales determinaron una indemnización de 355.000 euros para el hostelero, a pagar por parte de las Administraciones) y que todas han recurrido.

Mientras este proceso sigue su curso, Ayuntamiento y hostelero han llegado a un acuerdo por el que el Consistorio se ha hecho con el inmueble (un bien propiedad personal de Bernardo Álvarez y no de la sociedad creada con el negocio) y lo ha adquirido por algo más de 340.000 euros. La mayor parte de esa suma se abona con el convenio que ya se firmó meses atrás con la consejería de Cultura, dotado con 300.000 euros que solo podían destinarse a comprar un edificio para sede del museo.

El PP criticó esta compra y acusó a IU de "trasladar a todos los vecinos las consecuencias económicas de la mala gestión política de Izquierda Unida". González aseguró además que no está en contra del museo, pero sí reprochó el marco en el que se ha desarrollado la operación.

"Dicen que no cuestionan la cultura ni la creación de un museo. La verdad es que no sabemos si la cuestionan; lo que sí sabemos es que no lo apoyan y votan en contra, como ocurrió en el último pleno de abril, donde el voto fue contrario a destinar una parte del remanente a la adecuación de un edificio para Museo del Traxe", destacaron desde el gobierno municipal.

Planificación

También se refirieron desde el ejecutivo moscón a que González "dice que no responde a la planificación cultural". "Por eso ya en el año 2021 adquirimos las viviendas que estamos transformando en la actualidad en espacio museístico. También por esa falta de planificación, en 2023 adecuamos el Palacio Fontela como museo de Villa y Mercado. También por esa falta de planificación, en 2025, en el antiguo mercado, acondicionamos un espacio para el banco de alimentos y así dejar el espacio de la capilla del Palacio Fontela libre y adecuarla para exposiciones. Y si tiene dudas, que revise nuestro programa electoral, que fue el que votaron masivamente los ciudadanos, y ya verá si existía planificación o no.. ", ironizaron los responsables del gobierno de Grado.

Por otro lado, el gobierno moscón realizó una serie de consideraciones en relación a las manifestaciones del PP sobre este asunto.

"Dice (el concejal del PP) que la licencia de actividad se aprobó cuando ya constaba en el Consistorio una sentencia sobre la licencia de obra y actividad. El 2 de febrero de 2021 se concede, por decreto, la licencia de actividad con las prescripciones establecidas por la consejería y el informe técnico municipal, trece meses antes de la sentencia. El 21 de enero de 2022 se dicta un nuevo decreto, en base al cual se modifica la licencia anterior y se cambian las medidas correctoras. Hacer hincapié en que es la Consejería de Cultura quien tiene la responsabilidad para poner las medidas correspondientes tratándose de inmueble clasificado. El 14 de julio de 2022 se dicta decreto, previo informe de la arquitecta y el asesor jurídico, y se concede la licencia de apertura. Expresamente se indica en ella que queda supeditada a lo que decida la sentencia que dicte la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia. Ya vale de mentir y manipular", indica el ejecutivo de Grado, que adjuntó copia de los documentos de licencia con fecha 2 de febrero de 2021 y fecha de primera sentencia de 21 de marzo de 2022.

"La sentencia es trece meses posterior a la concesión de la licencia; mintió a sabiendas de que lo hacía", concluyen desde el gobierno moscón.