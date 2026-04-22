Grado se vuelca con el Día del libro: habrá firma de ejemplares, actividades en la calle y la Escuela La Mata presentará en el Auditorio una obra muy especial
La plaza General Ponte acogerá puestos y cuentacuentos, entre otras propuestas, y los escolares serán protagonistas de la jornada
S. Arias/ P. Tamargo
Grado celebra este jueves el Día del Libro con numerosas actividades, entre ellas varias al aire libre, con puestos y firma de ejemplares en la Plaza General Ponte, una actividad novedosa en la que el área municipal de Cultura invita a participar a vecinos y visitantes.
El programa de propuestas prevé que la iniciativa "Libros a la calle" se desarrolle en la plaza principal de la villa en horario de 10.30 a 13.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas. Habrá puestos de venta de libros, firmas de autores, exposición de libros de artista, obsequio de marcapáginas conmemorativo y publicaciones.
La iniciativa cuenta con la participación de las librerías del concejo, las asociaciones locales vinculadas a la literatura (Valentín Andrés y Foro de Creación y Lectura de La Biblioteca), ARTERIA Espacio de Creación y el Ayuntamiento de Grado.
Las firmas de libros por parte de los autores tendrán lugar a las 11.00 ("Miscelánea/Mecigayu" de Xosé Lluis R. Alberdi), a las 17.30 horas ("Los que hicieron el mundo" de Pablo González García) y a las 18.00 horas (“Asturias concejo a concejo: Grau/Grado” de Gustavo Adolfo Fernández Fernández).
Además, de 16.30 a 18.00 horas se desarrollará la actividad "Trazos por relatos" que consistirá en llevar un dibujo sobre Grado, su historia o sobre un relato favorito para obtener a cambio como obsequio un libro al que dar una segunda vida. A partir de las 18.00 horas habrá un cuentacuentos para toda la familia. Llevará por título "Me lo contaban en casa" y estará a cargo de Carlos Alba.
Por otro lado, el Auditorio (Centro Cultural) será escenario, a las 11.00 horas, del acto de presentación del libro artístico colectivo "Las guardianas del color y el sonido" de los alumnos de la Escuela Rural La Mata que integra texto, ilustración y técnicas artísticas en un trabajo "que simboliza la transmisión del conocimiento y la igualdad".
Este acto contará con la asistencia de la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, representantes del Ayuntamiento, la experta en coeducación Marian Moreno, equipos directivos de los centros educativos de Grado y concejos limítrofes, alumnado de los colegios y otras instituciones del concejo.
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