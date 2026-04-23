"Olimpiadas en Grau: una comedia para morirse de risa", el Grupo de Teatro de Grado se estrena con humor en la plaza de la villa
La compañía, creada este 2026, actuará el domingo 10 de mayo en el mercado tradicional con un elenco de actores y actrices de todas las edades
El Grupo de Teatro de Grado, creado este 2026, hará su primera representación el próximo 10 mayo en el mercado tradicional de los domingos de la villa moscona. Lo harán con la obra "Olimpiadas en Grau: una comedia deportiva para morirse de risa", en la que formalizan su presentación oficial ante el público con un elenco actoral formado por personas de todas las edades.
La compañía teatral, que lleva ensayando desde el pasado mes de enero en el auditorio moscón, afronta este estreno y puesta de largo con mucha ilusión y ganas de sacar las carcajadas de vecinos y visitantes. Un acto que cuenta con el apoyo de la concejalía de Cultura de Grado.
El guion y dirección corre a cargo de Daniel Menéndez, quien fue la persona que prendió la llama para que se crease la formación teatral en el concejo, que ha tenido una gran aceptación con un grupo formado por más de 30 personas, desde niños a mayores. Ensayan todos los martes a las 19.30 horas, en la sala de usos múltiples del centro cultural.
Así, la puesta en escena del Grupo de Teatro de Grado será el domingo 10 de mayo, a las 13.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, en el marco del mercado tradicional dominical, donde esperan conquistar con la interpretación y hacer reír a todos los presentes.
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