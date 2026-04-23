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Roban la caja registradora y los botes de propinas del bar La Merced en Grado: "No llevaron gran cosa, pero fastidia"

La hostelera Paloma Sánchez fue alertada por un amigo que pasó por delante del negocio, "es raro que entraran no teniendo la máquina de jugar", dice

La puerta del local tras el suceso.

La puerta del local tras el suceso. / R. S. A.

Sara Arias

Grado

La Guardia Civil investiga un robo con daños perpetrado esta pasada madrugada en el bar y cafetería La Merced, en Grado, de donde los cacos se llevaron el dinero suelto que había en la caja registradora, así como los botes de las propinas de la propietaria, Paloma Sánchez, y su plantilla de camareros: "No llevaron gran cosa, pero fastidia", afirma la hostelera.

A las seis y media de la madrugada, un amigo que venía de trabajar la llamó por teléfono para alertarla del suceso, pues una de las puertas de acceso al local se encontraba con los cristales rotos. "Ya me habían robado otras veces, pero es raro que entraran no teniendo la máquina de jugar", señala Sánchez, quien se trasladó al negocio de inmediato y llamó a la Benemérita.

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Estado en el que quedó el interior del local.

Estado en el que quedó el interior del local. / R. S. A.

"Vinieron los de las huellas, pero no había nada", lamenta. La hostelera abrió las puertas del establecimiento pese al daño producido en la entrada, que fue rápidamente reparado.

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