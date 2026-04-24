La Escuela La Mata presentó "Las guardianas del color y el sonido" en un acto multitudinario: "Lo habéis hecho fenomenal"

"Este libro no es solo un producto final, es la huella de un proceso educativo cuidado, compartido y vivido intensamente", señaló la directora de la Escuela Rural de La Mata, en Grado, María Alonso, al presentar el libro artístico coeducativo "Las guardianas del color y el sonido", que ha elaborado el alumnado del centro. La obra se dio a conocer coincidiendo con el Día del Libro en un emotivo y multitudinario acto en el Auditorio moscón con los escolares. Estos, sobre el escenario, desplegaron todo su potencial con una representación teatral y la interpretación de dos canciones inspiradas en la historia de las protagonistas de su creación literaria: Ende, monja benedictina, "iluminadora de manuscritos" del Reino de León, e Hildegarda de Bingen, escritora y compositora, ambas mujeres destacadas de la Edad Media.

El acto contó con la presencia de la consejera de Educación, Eva Ledo, y fue presentado por el cronista oficial de Grado, Gustavo Adolfo Fernández, quien destacó que la presentación del libro artístico "es un día especial" para el concejo y anunció que la publicación del centro de La Mata será próximamente editada por la editorial local Prámaro Ediciones, lo que cosechó un gran aplauso del numeroso público asistente. Acudió también el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, el edil de Cultura, Diego García, y representantes municipales del PSOE, además de la experta en coeducación Marián Moreno.

Antes de la actuación de los pequeños escolares de La Mata, la directora del centro, María Alonso, explicó los orígenes del proyecto, que comenzó en el primer trimestre del presente curso escolar en los talleres coeducativos impartidos por Sandra Sarasola, de ARTERIA Espacio de Creación. "Los niños y las niñas fabricaron papel de materiales reciclados, crearon tintas, escribieron, pintaron, serigrafiaron, encuadernaron, exploraron diferentes tipos de texto y participaron en sesiones musicales. No aprendieron solo sobre la Edad Media, la tocaron, la escucharon, la vivieron", afirmó María Alonso.

La directora contó lo emocionante que ha sido para el profesorado ver a los escolares implicados, cuidando los materiales, explicando cada paso que daban "porque en estos pequeños gestos se construye el aprendizaje verdadero". El proyecto continuó con un trabajo sobre los orígenes medievales del mercado tradicional de Grado y una visita a la torre medieval de Villanueva en colaboración con el proyecto ConCiencia Histórica del grupo de investigación arqueológica "Llabores" de la Universidad de Oviedo, "a quien agradecemos profundamente su implicación y su capacidad por acercar el patrimonio al alumnado desde el rigor y la emoción".

Laboratorio de innovación pedagógica

El proyecto culminó este jueves con la presentación del libro artístico "Las guardianas del color y el sonido" "para poner en valor algo que quienes vivimos la educación rural sabemos muy bien, que la escuela rural es un laboratorio natural para la innovación pedagógica, aquí conviven edades distintas, ritmos diversos, curiosidades que se contagian unas de otras", señaló Alonso, muy agradecida "con todo el pueblo de Grado, que nos ha apoyado en todo".

Y muy emocionada recordó a su padre, "un hombre adelantado en su tiempo, que me enseñó sin discursos ni manuales que la igualdad empieza en casa, estoy segura de que estaría orgulloso de ver cómo aquella semilla hoy florece en estas páginas". Además, la directora celebró que "la educación que hacemos hoy es la sociedad que construiremos mañana".

La presentación del libro artístico de la Escuela Rural de La Mata, de Grado, en imágenes / Sara Arias

También intervino la consejera de Educación, emocionada con el proyecto, que puso el foco de atención sobre la escuela pública como "única garante de la igualdad de oportunidades" y agradeció al profesorado su implicación "por construir el presente y el futuro". Y además de dar la enhorabuena a la Escuela de La Mata y su agradecimiento: "Lo habéis hecho fenomenal".

Música y baile

Los escolares presentaron a las dos protagonistas de su libro artístico acompañados a la flauta por Olaya López y, después, ofrecieron una obra de teatro y dos canciones con las que pusieron al público a bailar y cantar. La satisfacción en sus rostros era evidente. Además, como remate final, salieron al escenario junto al etnógrafo Xosé Ambás, con quien cantaron una canción de principios del siglo XX que habla de La Mata, a la que le cambiaron los versos para contar lo bien que se lo pasan y aprenden en la Escuela Rural de la localidad.

También se proyectó un vídeo en el que se mostró el trabajo realizado por el alumnado creando papel, plumas, dibujando con tinta y estampando la portada del libro artístico. Un proceso en el que han aprendido a través de la experiencia y la emoción y que a buen seguro jamás olvidarán. Para eso quedan ya para el recuerdo los vídeos que grabaron las familias, orgullosas de los pequeños de la casa.

"Libros a la calle"

El Día del Libro en Grado también llenó la plaza General Ponte con la actividad "Libros a la calle", que contó con los puestos de venta de las librerías del concejo, la editorial Prámaro Ediciones y los colectivos vinculados a la literatura (Valentín Andrés y Foro de Creación y Lectura de La Biblioteca), así como ARTERIA Espacio de Creación y el Ayuntamiento de Grado. Durante la mañana también estuvo el escritor y poeta de Grado Xosé Lluis R. Alberdi firmando ejemplares de su última publicación "Miscelánea/Mecigayu".

Unas dedicatorias que continuaron por la tarde, a las 17.30 horas, con el escritor moscón Pablo González García y su libro "Los que hicieron el mundo"; y a las 18.00 horas con Gustavo Adolfo Fernández y su último título, “Asturias concejo a concejo: Grau/Grado”, publicada por el RIDEA.

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Además, de 16.30 a 18.00 horas se desarrolló la actividad "Trazos por relatos" que consistió en llevar un dibujo sobre Grado, su historia o sobre un relato favorito para obtener a cambio como obsequio un libro al que dar una segunda vida. A partir de las 18.00 horas hubo un cuentacuentos para toda la familia. Llevó por título "Me lo contaban en casa" y estuvo a cargo de Carlos Alba.