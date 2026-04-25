Caballos de tiro y de pastos en Grado: todas la imágenes del primer concurso de ganado equino local, con éxito de participación y público

Éxito de participación y de público del I Concurso de Ganado Equino de Grado, que se celebró este sábado en el mercado de ganados de la villa, en la zona de El Casal. Un total de 150 animales procedentes de 40 ganaderías estuvieron presentes en el recinto, que acogió un certamen en el que destacó la calidad de los ejemplares y la gran cantidad de gente que se congregó para verlos en su salida a pista para ser valorados por el jurado.

Hubo dos categorías en el certamen -caballos de tiro y caballos de pastos- y la cita deja muy buenas impresiones entre ganaderos y Ayuntamiento de Grado, que lo impulsaron para poner en valor un sector con gran arraigo en el municipio. El día soleado acompañó en un certamen que ofreció imágenes para el recuerdo como la que pueden verse en la galería que acompaña a esta líneas.