Los caballos tienen tirón y relevo en Grado: «Hay mucha gente joven con afición, a la que le gusta y que se dedica con ilusión»

Buena participación de animales y mucho público en el I Concurso de Ganado Equino de Grado, que se celebró ayer en el mercado de ganados de la villa, en la zona de El Casal. Hubo 150 ejemplares procedentes de 40 ganaderías en un certamen que volvió a poner de manifiesto que en el municipio hay tradición y que demostró que esta tiene relevo con mucha gente joven, pese a que el sector no vive ahora el buen momento que tuvo hace unos años. En los dos últimos, el precio al que se paga la carne ha disminuido, coincidieron en señalar todos los ganaderos.

No obstante, para la mayoría de lo que estaban en el recinto moscón existen otras motivaciones para mantener la dedicación: es lo que siempre hubo en casa, un "hobby", se hace "porque gusta" e "históricamente el concejo es de tener caballos".

Prueba de que en Grado se ha cuidado la cabaña equina fue la gran calidad de los animales presentados a concurso, tal y como destacó el juez calificador Juan Sabaris, que notó que "hay afición en la zona", buen "nivel" y participación para ser el primer año del certamen. El objetivo del Ayuntamiento es que la cita se consolide y en los próximos años vaya a más, tal y como indicó el concejal Chema González Beovidez, contento con los resultados de afluencia en esta primera convocatoria promovida de acuerdo con los ganaderos.

Héctor Álvarez, en el recinto de Grado, minutos antes de iniciarse el concurso. / P. T.

"Para ser el primer año hay una afluencia muy buena, unos animales muy preparados, calidad y la expectativa muy positiva, porque esperamos que esto vaya creciendo y mejorando año a año", explicó Alex Rodríguez, ganadero de 33 años de La Borbolla. Él estuvo en la gestación del concurso: "Lo hablé con el alcalde José Luis Trabanco y con el concejal Chema González Beovidez y vimos la posibilidad de hacerlo si había muchos animales. A través de un grupo de WhatsApp con más ganaderos todo el mundo decía que adelante y así como surgió. La verdad que tenemos unas instalaciones muy guapas, un buen recinto, el apoyo del Ayuntamiento y así fue como se logró".

Aunque Rodríguez constata la bajada actual de los precios de los animales con destino a carne, es de los que aprecia otras motivaciones para tirar por el sector. "En el tema equino la gente tiene mucha ilusión, hay mucha gente joven y con mucha afición", indica, confirmando que por el momento si hay relevo para seguir con el equino en Grado.

De la situación de los precios habla también Pelayo Álvarez, de Peñaflor. Lo que va a carne lleva unos dos años bajando, "pasamos de un precio de 2,9 euros por kilo a ahora que está en 2,20 o 2,35 dependiendo del tipo de animal", indica, a la espera de "ver qué rumbo toma esto". De momento, lo hace porque le gusta, "siempre lo vi en casa, yo nací con esta afición y seguiré en algo que es muy vocacional".

Pelayo Álvarez, en el mercado moscón, durante el certamen. / P. T.

Acerca de las causas del descenso de precios, los ganaderos apuntan a que hace cuatro y cinco años, cuando empezaron a subir, más personas se animaron a producir, lo que fue elevando la oferta y tirando a la baja de la cotización. No obstante, otros apuntan a una menor demanda de los países a los que se exporta, Grecia o Italia, entre otros, pues "el consumo nacional es relativamente bajo", explican los ganaderos.

Además del coste de criar caballos, están los daños del lobo o también del oso, coinciden los ganaderos, que insisten en que además las indemnizaciones por estos ataques "no te dan lo que vale el animal". Lo que se puede obtener por los animales para carne varía lógicamente según su peso, determinado por sus características morfológicas. Si un potro, de un año o hasta dos, cotiza ahora a 2,20 o 2,30 euros por kilo, un animal adulto, una yegua, se paga actualmente a 1,80 y un semental a 1,10 o uno 1,20 por kilo, apuntan los ganaderos. Por un semental* de vida se puede sacar más dinero, puntualizan.

Alex Rodríguez, en la cita de Grado. / P. T.

Un caballo adulto puede pesar entre 600 y 900 kilos dependiendo de si tiene 1,40 de alzada o 1,65. "Dentro de lo que se trabaja aquí digamos que por altura hay dos razas, el hispano bretón y el burguete. Este último es más pequeño pero más trabado y el hispano bretón más alto y esbelto, con más pata".

El burguete puede pasar la temporada de verano en el puerto, "son animales que aguantan bien con el pasto solo" y los hispanos bretones "requieren más finca", aclaran los expertos en el recinto de Grado sobre las dos categorías que hubo en el concurso, la de caballos de pasto y caballos de tiro.

El premio especial a la campeona de pastos fue para "Coral", de la ganadería de María del Mar Menéndez, de la localidad de Nores. El campeón de esta categoría fue "Belzurce", de la ganadería de María Belén Suárez, de Llamas, la misma que se hizo con el premio al mejor lote, 3 hembras y un caballo y que integraron "Estrella", "Triana", "Presumida" y "Belzurce".

En lo que respecta a la categoría de tiro, el premio especial a la campeona se lo llevó "Farola", de Ángel Menéndez, de Villandás. El campeón fue para "Kempes", de la ganadería de Edita Aguirre, que logró asimismo el galardón al mejor lote formado por este caballo y las tres hembras "Tanea", "Navarra" y "Centella".