Los caballos y yeguas campeones del concurso de equino de Grado: así son "Belzurce", "Kempes", "Coral" y "Farola"
Los mejores lotes fueron los de la ganaderías de Edita Aguirre y de María Belén Suárez
EI primer Concurso de Ganado Equino de Grado deja muy buenas sensaciones entre los participantes y un listado de campeones que da fe de la calidad de la cabaña ganadera local. El certamen contó con dos categorías, caballos de tiro y caballos de pastos y en esta última el premio especial a la campeona fue para "Coral", de la ganadería de María del Mar Menéndez, de la localidad de Nores.
Mientras, el campeón de caballos de pastos fue "Belzurce", de la ganadería de María Belén Suárez, de Llamas, la misma que se hizo con el premio al mejor lote, 3 hembras y un caballo y que integraron "Estrella", "Triana", "Presumida" y "Belzurce".
En lo que respecta a la categoría de tiro, el premio especial a la campeona se lo llevó "Farola", de la ganadería de Ángel Menéndez, de Villandás. El campeón fue para "Kempes", de la ganadería de Edita Aguirre, de Grado, que logró asimismo el galardón al mejor lote formado por este caballo y las tres hembras "Tanea", "Navarra" y "Centella".
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