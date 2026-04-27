El voluntariado analizará en Grado el borrador de la nueva ley del Principado y muestra su trabajo con una exposición en la Casa de Cultura
La plataforma que reúne a las entidades asistenciales de la región celebra este jueves su asamblea en la villa moscona
La Plataforma de Voluntariado de Asturias (Voluntastur) celebrará su encuentro autonómico anual en Grado el próximo jueves. La cita servirá para dar a conocer el borrador de la nueva Ley de Voluntariado del Principado de Asturias, en la que han colaborado. A modo de presentación entre los vecinos del concejo moscón, la entidad mantiene abierta en la Casa de Cultura la exposición "Es momento de actuar" , con paneles en los que se explica la actividad y objetivos de distintos colectivos vinculados al voluntariado en la región.
El encuentro de Voluntastur servirá para dar a conocer el borrador de la nueva Ley de Voluntariado del Principado de Asturias y para "recabar opiniones, sugerencias y aportes para mejorarla, de cara a elaborar la versión definitiva a presentar a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar", explican desde la entidad.
El programa del jueves comenzará a las 09.30 horas con la recepción, acogida y acreditación de los participantes. A las 10.00 horas será la inauguración oficial, que dará paso a la presentación del borrador del anteproyecto de ley. Después será la ponencia "Marco legal y retos de futuro", a la que seguirá una dinámica participativa para la recogida de propuestas, comentarios y sugerencias al texto presentado.
Al término del encuentro anual de Voluntastur habrá una comida de convivencia de tipo picnic para todos los asistentes.
La inscripción permanecerá abierta en la página web de Voluntastur hasta mañana (martes) y se podrán apuntar dos personas como máximo de cada entidad de voluntarios.
La muestra está ubicada en el patio de la Casa de Cultura y se puede disfrutar de forma gratuita en el horario de apertura del equipamiento, de lunes a viernes de 10.00 a 20.45 horas y el sábado y domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.45 horas.
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