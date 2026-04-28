Aparece el ganador de la cestona de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, que ya la ha recogido en Grado
El descomunal lote ha estado expuesto en los escaparates de "La Casa Grande", en la calle Manuel Pedregal
"La Cestona" de la Hermandad de Santiago y Santa Ana ya ha encontrado a su dueño. El ganador de este descomunal lote es Luis Antonio Aguirre, propietario de un taller en La Cardosa, que ha resultado agraciado al tener la papeleta que coincidió con las últimas cifras del sorteo de la ONCE del pasado 24 de abril.
En esta ocasión el afortunado no ha tardado mucho en aparecer y ya ha recogido el lote que estaba expuesto en los escaparates de "La Casa Grande", en la calle Manuel Pedregal.
Este sorteo se realiza anualmente con la finalidad de recaudar fondos para financiar las grandes fiestas de finales de julio en Grado. Los productos que incluye la cesta son donaciones procedentes de la colaboración de buena parte de comerciantes y negocios moscones que contribuyen así para apoyar a la Hermandad de Santiago y Santa Ana.
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