La Asociación de Peñaflor convoca el Concurso de microrrelatos, que abre el plazo para presentar las obras el 1 de mayo

La Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor convoca el V Concurso de microrrelatos. El plazo para presentar las obras será del 1 de mayo al 10 de junio, ambos inclusive. Cualquier relato recibido con posterioridad a esta fecha no será tenido en cuenta. En el certamen pueden participar todas las personas que lo deseen y presentar las obras que considere. Hay tres categorías: la infantil (hasta los 12 años inclusive), la juvenil (de 13 a 18 años) y adulto (mayores de 18 años).

El tema de las obras es libre pero estas deben ser originales e inéditas en cualquier formato, incluyendo el electrónico, y pueden presentarse en castellano o en asturiano. La extensión será como máximo de 300 palabras y los originales deben estar mecanografiados. Estas normas no se aplicarán a los relatos infantiles, donde se aceptarán también los originales escritos a mano (con letra legible y a bolígrafo).

Se entregarán dos copias y no podrán llevar firma ni señal alguna que indique su procedencia. Tal y como indica el colectivo organizador, los microrrelatos deberán aparecer con el correspondiente título, firmados con un pseudónimo y con la categoría a la que pertenecen. Se adjuntará además un sobre cerrado en cuyo interior se indicarán: nombre, dirección, teléfono, DNI, dirección de correo electrónico, categoría en la que participa, título de la obra y pseudónimo con el que ha firmado.

Las obras para concurso se podrán entregar en formato papel en las siguientes direcciones: AA.VV. y Cultural de Peñaflor, Peñaflor S/N, 33820, Grado; o Biblioteca Municipal Valentín Andrés, C/ Cerro de la Muralla, 5, 33820, Grado. Si se remite en formato electrónico, preferiblemente en pdf, se debe remitir a la dirección de correo asv.peflor@gmail.com. En este caso se debe indicar como asunto "Concurso de relatos Peñaflor" y adjuntar un archivo con la obra presentada, firmada con un pseudónimo y la categoría a la que pertenece. Asimismo se deberá adjuntar otro archivo de texto que llevará como nombre el mismo título del relato, en el que se señalará además, el nombre, edad, dirección, teléfono y DNI del autor, con el título de la obra y el pseudónimo con el que se ha firmado.

Jurado y premios

El jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo cultural, elegidos por la organización del concurso, su decisión será inapelable y podrá declarar desierto alguno o algunos de los premios. Su resolución se hará pública en la página de Facebook de la Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor y se comunicará directamente a los premiados.

Los premios para el ganador en infantil son lote de libros y diploma; para el vencedor en juvenil 100 euros y diploma, y para la categoría de adultos 250 euros y diploma. Los relatos ganadores serán publicados en la revista cultural Las Hojas del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grado/Grau.