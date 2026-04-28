David Trueba pide a los jóvenes desde Grado que no entierren sus sueños antes de tiempo: "La pasión es necesaria en la vida"

El cineasta David Trueba defendió ayer en Grado el valor de las vocaciones personales durante un encuentro con cerca de doscientos alumnos del IES Ramón Areces de la villa moscona. «Si cuando tienen dieciséis años tienen sueños, que no los entierren precozmente», afirmó el también escritor y periodista, antes de insistir en que la juventud debe aprovechar ese periodo de la vida para intentar convertir sus aspiraciones en proyectos reales. Justo antes de participar en la charla coloquio dirigida por Pablo Álvarez, profesor de Lengua del centro, Trueba explicó que no acostumbra a acudir a institutos con un discurso prefijado, sino que prefiere dejar que sean las preguntas y la curiosidad de los estudiantes las que marquen el tono de la conversación. Su objetivo, dijo, es acercar oficios como el cine, la literatura o el periodismo desde una perspectiva reconocible: «Que vean que son cosas que hace gente como ellos, que no es gente especial», apuntó.

A partir de ahí, defendió que detrás de trayectorias profesionales visibles no existe ningún elemento extraordinario, sino procesos de aprendizaje, dudas y contextos familiares muy similares a los de cualquier estudiante. Así, señaló que mostrar esa normalidad ayuda a reducir la distancia que muchos jóvenes perciben respecto a profesiones culturales o creativas. En este sentido, reconoció que aún hoy existe temor en muchas familias hacia las salidas artísticas. Según explicó, ese miedo suele apoyarse en dos factores: el desconocimiento y la percepción de inestabilidad. «Es verdad que los padres tienen mucho miedo a que los hijos se dediquen a profesiones artísticas porque son desconocidas y porque lo que se oye es que son muy inestables», señaló. Frente a esa idea, defendió que también muchas ocupaciones consideradas tradicionales atraviesan hoy escenarios laborales inciertos.

Trueba insistió en que la pasión debe ocupar un lugar central en la juventud. «La pasión en la vida es necesaria», afirmó, añadiendo que renunciar demasiado pronto a una vocación empobrece el recorrido personal. A su juicio, entre los 16 y los 26 años existe una franja especialmente adecuada para intentar levantar proyectos propios. «La vida ya te da suficientes volteretas y zancadillas como para que tengas que enterrar antes de tiempo muchos de tus sueños», resumió.

Preguntado por las posibilidades reales de dedicarse al cine partiendo desde un entorno rural, el autor de "Cuatro amigos" respondió que no hay una barrera territorial decisiva. Para ilustrarlo, relató una conversación mantenida minutos antes en la sala de profesores del instituto, donde observó los murales del centro y supo que organiza cada año un musical. A partir de ese ejemplo, recordó que en su propio caso parte de la vocación artística surgió precisamente en actividades escolares, pese a proceder de una familia sin tradición cultural ni formación superior.

Al interesarse por si de ese musical anual había surgido algún actor, inicialmente recibió una respuesta negativa, aunque después le comentaron que un antiguo alumno del centro estudia actualmente en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Ese dato le sirvió para reforzar su argumento de que el talento puede aparecer en cualquier lugar y que necesita estímulo más que condiciones excepcionales.

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El director de "Vivir es fácil con los ojos cerrados" abordó también la presencia de algunos de sus textos en exámenes y lecturas escolares. Y lo hizo con ironía: «Siempre suelo pedir perdón cuando eso pasa». En el plano profesional, confirmó que trabaja actualmente en una nueva novela, que prevé entregar a final de año y publicar en febrero de 2027, sin avanzar detalles sobre su contenido.