Grado reunirá a referentes del kárate nacional y campeones mundiales en un curso solidario a favor de la investigación sobre la ELA
La iniciativa está impulsada por el Gimnasio Lino, en colaboración con el Ayuntamiento, e incluye una "fila 0" para colaborar
La villa moscona acogerá el 30 de mayo una nueva edición de “Dale un golpe a la ELA”, un curso benéfico de kárate impulsado por el Gimnasio Lino para recaudar fondos destinados a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y dar visibilidad a esta enfermedad.
La iniciativa alcanza su tercera edición consecutiva y se celebrará en el polideportivo municipal de Grado, en horario de 17.00 a 20.00 horas. La inscripción tendrá un coste de 25 euros y la recaudación se entregará íntegramente a la Asociación E.L.A. Principado de Asturias.
El curso contará con un cartel formado por algunas de las principales figuras del kárate español. Participarán Iván Leal, seleccionador nacional y campeón del mundo; Óscar Vázquez, también seleccionador nacional y campeón del mundo; Damián Quintero, medalla olímpica de plata; Paola García, medallista mundial; Raúl Martín, campeón del mundo, y Lino Gómez, exseleccionador nacional y campeón mundial.
La organización corre a cargo del Gimnasio Lino de Karate, con la colaboración del Ayuntamiento de Grado, que respalda una cita que combina deporte y solidaridad.
Además de la inscripción presencial, se habilitará una "fila 0" para quienes deseen colaborar mediante donativo sin participar en la actividad.
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
- Tamara Falcó e Íñigo Onieva dan la sorpresa al anunciar que ya conocen al bebé: última hora sobre la feliz noticia de la pareja
- Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así