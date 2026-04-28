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Grado reunirá a referentes del kárate nacional y campeones mundiales en un curso solidario a favor de la investigación sobre la ELA

La iniciativa está impulsada por el Gimnasio Lino, en colaboración con el Ayuntamiento, e incluye una "fila 0" para colaborar

Participantes en una edición previa del evento.

Participantes en una edición previa del evento.

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Grado

La villa moscona acogerá el 30 de mayo una nueva edición de “Dale un golpe a la ELA”, un curso benéfico de kárate impulsado por el Gimnasio Lino para recaudar fondos destinados a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y dar visibilidad a esta enfermedad.

La iniciativa alcanza su tercera edición consecutiva y se celebrará en el polideportivo municipal de Grado, en horario de 17.00 a 20.00 horas. La inscripción tendrá un coste de 25 euros y la recaudación se entregará íntegramente a la Asociación E.L.A. Principado de Asturias.

El curso contará con un cartel formado por algunas de las principales figuras del kárate español. Participarán Iván Leal, seleccionador nacional y campeón del mundo; Óscar Vázquez, también seleccionador nacional y campeón del mundo; Damián Quintero, medalla olímpica de plata; Paola García, medallista mundial; Raúl Martín, campeón del mundo, y Lino Gómez, exseleccionador nacional y campeón mundial.

La organización corre a cargo del Gimnasio Lino de Karate, con la colaboración del Ayuntamiento de Grado, que respalda una cita que combina deporte y solidaridad.

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Además de la inscripción presencial, se habilitará una "fila 0" para quienes deseen colaborar mediante donativo sin participar en la actividad.

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