Grado reunirá a referentes del kárate nacional y campeones mundiales en un curso solidario a favor de la investigación sobre la ELA

La villa moscona acogerá el 30 de mayo una nueva edición de “Dale un golpe a la ELA”, un curso benéfico de kárate impulsado por el Gimnasio Lino para recaudar fondos destinados a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y dar visibilidad a esta enfermedad.

La iniciativa alcanza su tercera edición consecutiva y se celebrará en el polideportivo municipal de Grado, en horario de 17.00 a 20.00 horas. La inscripción tendrá un coste de 25 euros y la recaudación se entregará íntegramente a la Asociación E.L.A. Principado de Asturias.

El curso contará con un cartel formado por algunas de las principales figuras del kárate español. Participarán Iván Leal, seleccionador nacional y campeón del mundo; Óscar Vázquez, también seleccionador nacional y campeón del mundo; Damián Quintero, medalla olímpica de plata; Paola García, medallista mundial; Raúl Martín, campeón del mundo, y Lino Gómez, exseleccionador nacional y campeón mundial.

La organización corre a cargo del Gimnasio Lino de Karate, con la colaboración del Ayuntamiento de Grado, que respalda una cita que combina deporte y solidaridad.

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Además de la inscripción presencial, se habilitará una "fila 0" para quienes deseen colaborar mediante donativo sin participar en la actividad.