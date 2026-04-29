Carlos Álvarez Cabrero comparte con el público de Grado la proyección de su minipelícula "C.C. I. F." sobre el vampirismo en Asturias

El Auditorio de Grado acoge este jueves la proyección de la película "C.C. I. F." de Carlos Álvarez Cabrero, que estará presente en el patio de butacas para comentar con el público la cinta, que se enmarca en el cine underground asturiano más internacional. La obra se presenta bajo el programa cinematográfico moscón "Sesión golfa".

Se trata de una minipelícula de 40 minutos de duración en la que se presenta "una crónica veraz y desgarrada del vampirismo en Asturias no recomendada a gente hipersensible". La cita es a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Además del director, también estará presente parte del elenco de actores y actrices, formado por Mercedes Gutiérrez, Paqui Palacios, Marta González, Yurena Francés, Pablo Ruiz, David Suárez, Javier Mateo, Javier Granda, Roman Crespo, José Serres e Irma Collín, esta última fotoperiodista de LA NUEVA ESPAÑA. La proyección de la cinta se completa con el visionado del videoclip "Juguete roto" de Fee Reega.

Javier Granda, vecino de Grado, ha realizado una reseña sobre el autor para la presentación de la película en la villa moscona y algunos de los premios que ha cosechado a lo largo de su carrera. "En 2010 recibió el premio Best Directorial Debut of a Feature Film por El Enigma del Ático Izquierda en el 2010 Spring LA Awards de Los Ángeles (USA), que supuso un reconocimiento internacional a su faceta como director cinematográfico experimental", indica.

Según Granda, Cabrero no solo hace cine experimental, "sino que es un artista total en varias disciplinas y todo lo hace con una marcada autoexigencia". Continúa destacando que Cabrero ha desarrollado una línea de trabajo donde se observa "un enorme interés por la crítica social que aborda desde la caricaturización, empleando una figuración que bebe del cómic y de la cultura pop para amplificar todo tipo de realidades con una peculiar e inconfundible ironía".

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"Está dotado de una capacidad para trasladar esta particular forma de modelar la realidad a todas sus expresiones, incluyendo la cinematográfica. Es, sin duda, uno de los grandes iconos de la contracultura, la movida y la noche ovetense. Su obra es inconfundible y manifiesta una decidida continuidad a lo largo de los años. Su personalidad se define por una marcada sensibilidad y un genuino sentido del humor, a veces impopular", concluye.