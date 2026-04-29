El Club Piragüismo Moscón rema con los estudiantes: así fue la experiencia con las canoas en el río y con los deportes rurales, novedad en esta actividad en Grado

Educación, deporte, conocimiento de las tradiciones y también diversión. Todo ello estuvo presente en la actividad que este miércoles organizó el Club Piragüismo Moscón con los estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria César Rodríguez, de Grado. La entidad deportiva ofrece a distintos centros educativos la posibilidad de que los alumnos tengan una experiencia en piragua en el río para que los más jóvenes se animen a practicar esta disciplina, pero en esta ocasión hubo además una novedad: la visita del Grupo de Deporte Rural 6 Conceyos, que hizo una demostración a los asistentes y también les invitó a que probaran.

El Club Piragüismo Moscón trabaja para que cada vez más jóvenes se integren en la entidad y con ese objetivo comenzó hace un tiempo a visitar los centros educativos para animar a los chavales a pasarse por la piragüera municipal para practicar y comprobar si les gustaba. El colectivo compró canoas y material para este fin y en el tercer trimestre del curso acuden distintos colegios. No solo de Grado, sino también de Salas o Las Regueras.

En imágenes: las actividades del Club Piragüismo Moscón con los estudiantes / C. P. M.

Este miércoles fue el turno del IES César Rodríguez, pero el grupo era muy numeroso, más de 50 jóvenes, que hubo que dividir en dos grupos, pues hay canoas para aproximadamente la mitad. Así, se pensó en una actividad complementaria para que mientras unos entraban al agua los otros pudieran disfrutar de una alternativa al aire libre. De este modo surgió la idea de los deportes rurales, una experiencia que también encantó a los participantes y todos pudieron probar bien en la primera parte de la jornada o bien en la segunda.

Conocer el entorno

La iniciativa del Club Piragüismo Moscón para que desde los centros educativos se conozca este deporte y se pueda vivir una experiencia en canoa en el río tiene una gran acogida, con los chavales realizando actividad física al aire libre, en plena naturaleza, con un entorno de gran belleza, en la zona de Vega de Anzo, donde se encuentran las instalaciones municipales de la piragüera.

Al frente del club se encuentra actualmente Marcos López, piragüista moscón que ha acumulado un notable palmarés a lo largo de su trayectoria deportiva, que sigue en activo, compitiendo como veterano, y que continúa trabajando para hacer cantera y mantener vivo un deporte que en Grado tiene tradición.