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Grado ya prepara una nueva edición de su concurso de pinchos: abierto el plazo de inscripciones para participar

La cita tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de junio, con una única propuesta por local, precio único de tres euros y jurados profesional y popular

Los ganadores de la pasada edición del certamen.

Los ganadores de la pasada edición del certamen.

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Grado

El Ayuntamiento de Grado ha activado la convocatoria del XVIII Concurso de Pinchos, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de junio y mantendrá el formato habitual: una propuesta por establecimiento, precio cerrado de tres euros y doble valoración: profesional y popular.

Podrán participar bares, cafeterías y restaurantes del concejo que formalicen su inscripción antes del 15 de mayo en la Casa de Cultura, lo que permitirá confeccionar el habitual "pinchomapa", donde se recogerá la localización de los locales participantes, el nombre de cada propuesta, el horario de degustación y el sistema de votación.

Cada establecimiento podrá presentar una sola elaboración, con un precio único de tres euros. Las bases establecen que el pincho debe poder comerse con la mano en dos o tres bocados, presentarse sobre pan o soporte similar y no superar los cien gramos en el conjunto de ingredientes. También se admite su presentación en cuchara, vasito o pequeño plato, aunque queda excluido el uso simultáneo de cuchillo y tenedor. La temática será libre.

El certamen repartirá tres premios económicos. Serán 150 euros y diploma para el primer clasificado, 100 euros para el segundo y 60 euros para el tercero. Además, habrá un diploma específico para el pincho mejor valorado por el jurado popular.

El jurado técnico se reunirá el viernes 12 de junio a las 11.00 horas y evaluará las propuestas en función de criterios como presentación, armonía, creatividad, sabor, relación calidad precio y utilización de productos asturianos. Estará formado por entre tres y siete integrantes, con presencia de miembros vinculados a una escuela de hostelería.

La votación popular exigirá haber probado al menos cinco propuestas, acreditándolo mediante sellos en el "pinchomapa". Las urnas deberán entregarse en la Casa de Cultura el 16 de junio a las 10.30 horas, jornada en la que también se realizará el recuento público y el sorteo entre votantes.

La entrega de premios tendrá lugar ese mismo día, a las 18.00 horas en la Capilla de los Dolores.

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En la edición anterior, la sidrería Pepe el Bueno firmó un doble triunfo con “Bocado de Chez”, ganador tanto para el jurado profesional como para el jurado popular. El segundo premio del jurado técnico fue para “Enróllate conmigo”, de Guggrado, y el tercero para “Pan, costilla y poca vergüenza”, de Carita Morena. En la votación popular, la propuesta vencedora sumó 29 votos, seguida de “Pan, costilla y poca vergüenza”, con 21, y “Dulces sueños”, de Vinoteca Acebos, con 18.

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