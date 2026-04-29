Santi Cazorla, Moscón de Oro nacional e internacional: "Representa como nadie los valores del deporte"

La Asociacón Amigos de Grado ha anunciado esta mañana la concesión del premio Moscón de Oro nacional e internacional al futbolista internacional del Real Oviedo Santi Cazorla, durante un acto celebrado en las instalaciones azules de El Requexón. El colectivo estima que el llanerense presenta una trayectoria deportiva extraordinaria tanto por sus méritos futbolísticos como por los valores personales que proyecta dentro y fuera del campo.

El acuerdo figura en el acta de concesión de la XXXIV edición del galardón, firmada por el presidente de la asociación, Manuel Fernández Martínez, donde se subraya que el futbolista representa “como nadie, los valores del deporte”, con mención expresa a la constancia, el trabajo en equipo, la camaradería y el comportamiento ejemplar.

La asociación justifica la elección señalando que el centrocampista “es un ejemplo a seguir” por cualidades como la sencillez, la clase, la personalidad y el compañerismo, y destaca también el respeto que recibe en distintos estadios, incluso por parte de aficiones rivales.

Amigos de Grado añade que Cazorla simboliza “un futbolista respetado y querido, dentro y fuera de nuestras fronteras”, motivo por el que se le concede el que la entidad define como su “máximo reconocimiento”.

Santi Cazorla (Llanera, 13 de diciembre de 1984) mantiene una de las trayectorias más reconocidas del fútbol español contemporáneo. Internacional absoluto con España, doble campeón de Europae e icono de Real Oviedo en su centenario, el centrocampista asturiano continúa en activo después de más de veinte años de brillante carrera profesional.

El gran capitán azul se formó en las categorías inferiores del Real Oviedo antes de incorporarse al Villarreal CF, donde debutó en 2003 con el filial. Su consolidación en la élite se produjo tras una temporada cedido en el Recreativo de Huelva durante el curso 2006-2007.

Después de ese préstamo regresó al primer equipo castellonense y se convirtió en una de sus piezas principales hasta su salida en 2011 al Málaga. Solo una campaña después fue traspasado al Arsenal FC, donde permaneció seis temporadas y firmó una de las etapas más destacadas de su carrera.

En 2018 volvió al Villarreal CF y posteriormente jugó tres temporadas en Al Sadd SC. En 2023 formalizó su incorporación al Real Oviedo, club al que siempre ha estado vinculado sentimentalmente y con el que logró el ansiado ascenso a Primera.

Con España debutó el 31 de mayo de 2008. Desde entonces acumuló 81 partidos internacionales y 15 goles, formando parte de la plantilla que conquistó las Euros de 2008 y 2012.

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Su carrera quedó también marcada por una grave lesión sufrida durante su etapa en Londres, que obligó a varias intervenciones quirúrgicas y prolongó durante meses su ausencia de los terrenos de juego antes de regresar al máximo nivel.