Las asociaciones de voluntarios proponen incluir los centros de participación social del medio rural en la nueva ley del sector: "Tienen un papel importante en el reto demográfico"
El encuentro celebrado en Grado reunió a representantes de cincuenta entidades para debatir sobre el anteproyecto de la norma autonómica con el asesoramiento del doctor en Derecho, Pablo Benlloch
El encuentro anual de la Plataforma de Voluntariado de Asturias reunió este jueves en Grado a ochenta asistentes de unas cincuenta entidades del sector. Durante el encuentro en la Casa de Cultura analizaron el borrador del anteproyecto de la nueva ley de Voluntariado del Principado de Asturias, al que presentarán algunas propuestas. Por ejemplo, la inclusión de los centros de voluntariado y participación social del medio rural y también una petición para incluir el voluntariado de consumo responsable y de proximidad.
"Los centros de voluntariado y participación social son una figura que solo existe en Asturias y que tienen un papel importante en el reto demográfico y la lucha contra la despoblación, el envejecimiento y la soledad no deseada. Son oficinas en la zona rural gestionadas por entidades del voluntariado de Asturias y es una figura que es la envidia de otras comunidades autónomas", señala el coordinador técnico de la plataforma, Fernando García Méndez.
García también explicó que los participantes, tras un debate, optaron por incluir en el borrador de la ley dos nuevos ámbitos de acción del voluntariado. El primero es el voluntariado comunitario y de medio rural, con el que las asociaciones del sector buscan realizar una contribución a la vida de las personas que viven en el campo con los voluntarios como "un instrumento de reconexión social y resiliencia". También el voluntariado para un consumo responsable y de proximidad: "Cada vez hay más entidades y proyectos en este ámbito", detalló García Méndez.
La Plataforma de Voluntariado de Asturias celebró la participación en la jornada "con una diversidad territorial y de acción muy variada". También acudió el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, Enrique Nuño, y el presidente de la plataforma, Jorge González, así como representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), de la Universidad de Oviedo y de la concejala de Cooperación y Movimientos Sociales de Grado, Lorena Cabo.
El acto también contó con la asistencia del doctor en Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos Pablo Benlloch, quien ha asesorado a varias comunidades autónomas para la redacción de sus leyes de voluntariado y participó en la creación de la norma estatal. "Nos puso un marco muy concreto. Teniendo los derechos humanos como objetivo de la acción voluntaria en general, no podemos perderlos de vista y debemos tenerlos como referencia", explicó García.
Los voluntarios asturianos defienden asimismo la labor que realizan de manera solidaria y en su tiempo libre "para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y por el interés general, que es algo que en los tiempos que corren es difícil", concluyó el coordinador técnico de la plataforma.
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