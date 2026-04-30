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El catedrático de Psicología Marino Pérez Álvarez analiza en Grado el narcisismo de la sociedad actual y presenta su nuevo libro "Selfies, satisfyers, mascotas y robot"

El acto, en el marco de las Jornadas de Filosofía, será en la Casa de Cultura, el próximo lunes 4 de mayo, a las 17.00 horas

Marino Pérez, en el centro, al recibir el premio &quot;Asturiano del mes&quot; en 2023.

Marino Pérez, en el centro, al recibir el premio "Asturiano del mes" en 2023. / Irma Collín

Sara Arias

Grado

Las Jornadas de Filosofía de Grado traen a la villa moscona al catedrático Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Oviedo, jubilado en 2022, Marino Pérez Álvarez, quien presentará su último libro "Selfies, satisfyers, mascotas y robot", el próximo lunes 4 de mayo.

Álvarez es especialista en psicología clínica y es miembro de la Academia de Psicología de España con una dilatada y exitosa carrera profesional. De hecho fue reconocido con el premio "Asturiano del mes" en enero de 2023 en un emotivo acto en el que conminó a "ponerse a dieta de las redes sociales".

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Con este último título que presenta en la villa moscona propone "un análisis lúcido y actual sobre el narcisismo en nuestra sociedad, ¿cómo nos miramos hoy?", avanza el autor del libro, que se podrá adquirir en el acto, que tendrá lugar en la Casa de Cultura a las 17.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

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