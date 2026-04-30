El catedrático de Psicología Marino Pérez Álvarez analiza en Grado el narcisismo de la sociedad actual y presenta su nuevo libro "Selfies, satisfyers, mascotas y robot"
El acto, en el marco de las Jornadas de Filosofía, será en la Casa de Cultura, el próximo lunes 4 de mayo, a las 17.00 horas
Las Jornadas de Filosofía de Grado traen a la villa moscona al catedrático Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Oviedo, jubilado en 2022, Marino Pérez Álvarez, quien presentará su último libro "Selfies, satisfyers, mascotas y robot", el próximo lunes 4 de mayo.
Álvarez es especialista en psicología clínica y es miembro de la Academia de Psicología de España con una dilatada y exitosa carrera profesional. De hecho fue reconocido con el premio "Asturiano del mes" en enero de 2023 en un emotivo acto en el que conminó a "ponerse a dieta de las redes sociales".
Con este último título que presenta en la villa moscona propone "un análisis lúcido y actual sobre el narcisismo en nuestra sociedad, ¿cómo nos miramos hoy?", avanza el autor del libro, que se podrá adquirir en el acto, que tendrá lugar en la Casa de Cultura a las 17.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
- Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- El restaurante de Llanera que recomiendan dos grandes guías gastronómicas cocina 'sin estridencias' y 'te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Sheila Guitián, la maestra asturiana que acabó siendo camionera: 'Hago 150.000 kilómetros al año, son muchas horas y con dos hijos es duro
- Oviedo se prepara para San Mateo: ya tiene fechas para las fiestas, conciertos ya cerrados y los hosteleros que empiezan a preparar las casetas