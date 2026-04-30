El Club Vespa Grado calienta motores para su novena concentración de motocicletas el sábado 9 de mayo con una ruta de 60 kilómetros
Los aficionados a la marca italiana podrán inscribirse hasta el 4 de mayo para participar en la cita, que comenzará a las 10.00 horas en la plaza General Ponte
La novena edición de la concentración de motos Vespa y Lambretta que organiza anualmente el Club Vespa Grado tendrá lugar el sábado 9 de mayo. La entidad mantiene abierta la inscripción hasta el día 4 de ese mes.
Para participar con las motos es necesario tener la ITV en vigor y contar con el preceptivo seguro del vehículo. La asistencia tiene un coste de 35 euros que se podrán ingresar indicando nombre y apellidos en la cuenta bancaria de la organización (ES42 3059 0008 1728 9447 4226). Además, ofrecen un teléfono de contacto para cualquier aclaración. Se trata del 639 37 74 64.
El Club Vespa Grado ha preparado una jornada para disfrutar de los ciclos que comenzará con una reunión de todos los participantes en la plaza General Ponte, a las 10.00 horas. Los aficionados mostrarán sus vehículos al público que pase por allí hasta la hora de salida de la ruta motociclista, prevista a las 12.00 horas. Se trata de un recorrido de 60 kilómetros por las carreteras secundarias de la comarca para disfrutar del recorrido y el paisaje. Después, todos los participantes disfrutarán de una comida de convivencia.
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