El Club Vespa Grado calienta motores para su novena concentración de motocicletas el sábado 9 de mayo con una ruta de 60 kilómetros

La novena edición de la concentración de motos Vespa y Lambretta que organiza anualmente el Club Vespa Grado tendrá lugar el sábado 9 de mayo. La entidad mantiene abierta la inscripción hasta el día 4 de ese mes.

Para participar con las motos es necesario tener la ITV en vigor y contar con el preceptivo seguro del vehículo. La asistencia tiene un coste de 35 euros que se podrán ingresar indicando nombre y apellidos en la cuenta bancaria de la organización (ES42 3059 0008 1728 9447 4226). Además, ofrecen un teléfono de contacto para cualquier aclaración. Se trata del 639 37 74 64.

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El Club Vespa Grado ha preparado una jornada para disfrutar de los ciclos que comenzará con una reunión de todos los participantes en la plaza General Ponte, a las 10.00 horas. Los aficionados mostrarán sus vehículos al público que pase por allí hasta la hora de salida de la ruta motociclista, prevista a las 12.00 horas. Se trata de un recorrido de 60 kilómetros por las carreteras secundarias de la comarca para disfrutar del recorrido y el paisaje. Después, todos los participantes disfrutarán de una comida de convivencia.